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19 травня • оновлено в 01:14
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Крапівіна розповіла, скільки заробляє Лобода на корпоративах

6.2т
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Російський ведучий Сергій Мінаєв, який недавно заявив, що українська співачка Світлана Лобода робить "ху*ву музику", взяв інтерв'ю у її продюсера Нателли Крапівіної. Так, під час розмови стало відомо, скільки співачка заробляє на корпоративах.

Про заробіток своєї підопічної Крапівіна розповіла в прямому ефірі, який Мінаєв провів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

"Ціна варіюється від віддаленості від Москви. У Москві, в Барвисі від трьох до десяти мільйонів. Ну, насправді, є весілля – це один цінник. Весілля артисти не дуже люблять. Є корпоратив великої компанії, просто корпоратив, коли гуляють співробітники – це інший цінник. Пора року визначає, коли ти розумієш, що вересень не самий хлібний місяць, ти вже опускаєшся в ціні", – заявила Крапівіна.

Крапівіна розповіла, скільки заробляє Лобода на корпоративах

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світлана Лобода показала, як виглядає без косметики і фотошопу.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Нателла Крапівіна Сергій Мінаєв Світлана Лобода
Тег
шоу-бизнес
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