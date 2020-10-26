Крапівіна про роман Лободи та Ліндеманна: вони якось розберуться, це не продюсерська історія

Продюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна висловилася про роман артистки із солістом рок-гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

За її словами, в їхнє особисте життя краще не втручатися. Про це Крапівіна заявила в інтерв'ю на YouTube-каналі Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це не продюсерська історія, це пов'язано з особистим життям, і я це не коментую. Не хотіла б цю тему коментувати, тому що ми потім це не погодимо. А по-друге, це її особиста історія, і я туди не занурююся. Абсолютно жодного продюсерського наміру в цьому не було", – повідомила продюсерка Лободи.

На що Собчак відповіла, що з боку це здається не зовсім зрозумілим і розсудливим.

"Ти ж розумієш, як дивно це з боку здається? Якийсь чувак, який увесь час фотографується з якимись жінками, але ніяк нічого не коментує. Водночас зростає дитина, якій рано чи пізно доведеться щось пояснювати", – сказала ведуча.

Крапівіна додала, що Лобода та Ліндеманн якось розберуться з усім цим. І наголосила, що це не її історія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода народила другу дочку у 2018 році в одному з найкращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, водночас у пологовому залі артистка перебувала одна.

У ЗМІ повідомляли, що Лобода була вагітна від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах.

Також обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських попвиконавців, тоді як ім'я Тілля використовується "для відводу очей".