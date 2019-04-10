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"Країна виродків": Панін знову жорстко розкритикував росіян

1.1тЧитати матеріал російською

Актор Олексій Панін, який раніше назвав росіян "упирями і злісними потворами", зробив чергову заяву про громадян Російської Федерації. Артист назвав їх "злісними виродками і неграмотними упирями".

Гнів Паніна викликав матеріал, надрукований у виданні "Експрес газета", в якому про нього несхвально висловилися. Крім того, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він опублікував відео з погрозами автору матеріалу, але за деякий час видалив його.

"Країна виродків": Панін знову жорстко розкритикував росіян

24СМИ

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"Люди! Вдумайтеся в якій країні ми живемо! Це пишуть російські ЗМІ! Це не країна, це дно! А вас усіх вважають стадом! Хоча в цьому є частка правди. Попит породжує пропозиції! Якби ви дивилися фільми Тарковського, вами не можна було б керувати... Країна виродків і неграмотних упирів! Соромно, що на цій планеті є країна під назвою Росія", — написав Панін.

"Країна виродків": Панін знову жорстко розкритикував росіян

instagram.com/alexeypanin777

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Панін заявив, що це Росія — це єдина країна у світі, крім КНДР, куди немає бажання повертатися. Також він назвав РФ "брудною і гомофобною державою".

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Особа
Олексій Панін
Місце
Росія
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