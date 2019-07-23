"Країна багряних хмар": що відомо про новий "фантастичний" дудл від Google

Google присвятив новий дудл фантастичній повісті братів Стругацьких "Країна багряних хмар". У такий спосіб пошуковик відзначив 60-річчя виходу книги.

"Країна багряних хмар" – це пригодницька фантастична повість, яка була написана в 1952-1957 роках. У ній розповідається про експедицію землян кінця XX століття на планету Венера.

Літературна легенда свідчить, що повість "Країна багряних хмар" була написана братами Стругацькими на спір, після дискусії з друзями про слабкість сучасної фантастики. Суперечка відносять до кінця 1954 – початку 1955 років.

За свідченням Бориса Стругацького, перші ідеї повісті й навіть її назва з'явилися в Аркадія Стругацького ще у 1951 році.

"Країна багряних хмар" була першою спробою роботи братів Стругацьких у співавторстві. Дві частини написані Аркадієм Натановичем, а третя, заключна, про пригоди на Венері – Борисом Натановичем.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Google привітав користувачів із Днем землі цікавим дудлом, що в інтерактивній формі розповів про рідкісних і дивовижних тварин та рослинах, які населяють нашу планету.

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