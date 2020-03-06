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6 березня • оновлено в 12:16
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Козловський відверто розповів про свою орієнтацію

4.7т
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Український співак Віталій Козловський, який нещодавно відверто розповів про скандал з продюсером Ігорем Кондратюком, розкрив правду про свою сексуальну орієнтацію.

Відверту заяву артист зробив в ефірі програми "Зірковий шлях" (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Козловський відверто розповів про свою орієнтацію

instagram.com/vkozlovskiy

"Секс для мене дуже важливий. Ну як молода здорова людина може бути байдужою до сексу? Я або вибухаю, або я дуже спокійний і всіх люблю. Такий мій темперамент. І він, напевно, проявляється в сексі. Я можу бути і ангелом, і демоном одночасно", - розповів Козловський.
Козловський відверто розповів про свою орієнтацію

instagram.com/vkozlovskiy

"Я виглядаю геєм, я якось по-гейському себе веду? Що не так? Я метросексуал і визнаю це. Я доглядаю за собою, тому що розумію, що артист не може виходити на сцену, якщо у нього неохайний зовнішній вигляд. Але якщо для когось це пов'язано з нетрадиційною орієнтацією, то вибачте... Але я не можу ходити з табличкою, що я не гей", - ділиться артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Раміна Есхакзай висміяла ніжності свого колишнього коханого з молодою українською моделлю. Козловський похвалився в мережі знімками з дівчиною, які з іронією прокоментувала його колишня.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Віталій Козловський
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Козловский - обыкновенный полупокер
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