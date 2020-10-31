Віталій Козловський: COVID-19 не вдалося уникнути і моїй родині. Інтерв'ю

Український співак Віталій Козловський розповів про наслідки коронавірусу, які зачепили його сім'ю.

За час пандемії COVID-19 артист переглянув свої погляди на життя й вирішив відкрити в собі нові можливості.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL співак розповів, як його батько переніс коронавірус, поділився думкою про виступи знаменитостей під час пандемії і повідомив про те, як карантин змінив його життя.

– Останнім часом ви стали рідко з'являтися у світських новинах. Чому?

– Я ніколи не був тусовщиком, якого хлібом не годуй – дай тільки походити по світських івентах. Дуже вибірково ставлюся до таких заходів, від пропозицій просто прийти "засвітитися і поторгувати обличчям" завжди відмовляюся. Краще я попрацюю на студії над новою піснею, проведу репетицію з музикантами, попрацюю у спортивному залі, приділю час своїм близьким або студентам, яким я викладаю. Зроблю те, що буде на користь або моєму професійному розвитку, або хоча б мені в радість. За таким же принципом я ділюся новинами зі свого життя. Із задоволенням розповідаю про творчі новинки та плани, про подорожі, враження, пишу вірші –загалом чимось цікавим, що я дізнався і відчув. І вважаю, це смішним і безглуздим висмоктувати з пальця будь-яку дурницю, аби про тебе написали. Досить того, що журналісти самі з цим чудово справляються. Можу просто виставити в Instagram звичайнісіньке фото без всякого прихованого сенсу, і воно тут же стає ґрунтом для абсурдних заголовків на кшталт "Віталій Козловський страждає від нерозділеного кохання", "Віталій Козловський чимось хвалиться, зваблює, спокушає" і все в такому дусі. Друзі іноді жартома надсилають мені ці "шедеври" від різних ЗМІ. Можу посміятися разом із ними.

– Як зараз йдуть справи з роботою для артистів під час пандемії? Чим ви займалися на жорсткому карантині?

– Скажу так – по нашій індустрії, і особисто по мені, карантин вдарив. І пригнічують не тільки обмеження, які за логікою частково доречні, скільки подвійні стандарти щодо шоу-бізнесу. Літаки і потяги з повною посадкою, політичні мітинги – все це дозволено, водночас як у концерті артиста на відкритому повітрі бачать корінь зла і розсадник вірусу. Мені здається, через таку непослідовність і подвійне дно в підходах – карантин багато хто не сприймає всерйоз. Не кажучи вже про те, що шоу-бізнес – це не тільки веселощі, пісні й танці, як дехто вважає. Це дорога сфера, вона вимагає постійних інвестицій. Плюс за кожним артистом стоять сотні людей, у яких є сім'ї, діти, батьки, у них є фінансові зобов'язання. За 16 років своєї творчої діяльності я не дозволяв собі відпочинок більш ніж 6 днів. Мені було елементарно соромно й неспокійно грітися на сонечку, знаючи про робочі процеси, які потребують моєї присутності та участі. А коли почався карантин і паралізував усі сфери діяльності, я вперше за всі ці роки зміг виспатися і розслабитися без докорів сумління. Тому спочатку сприйняв карантин як непередбачену і приємну відпустку.

– На початку карантину у багатьох з'явилися страх, стрес і депресія на тлі новин про пандемію. Чи зачепило вас це?

– Масштабну закупівлю продуктів на початку пандемії я зробив. Не стільки через паніку, скільки через відповідальність за своїх близьких людей. Запобіжні заходи – маски, антисептики – робив, але без зайвих стресів. Імовірніше, хвилювався за батька. Він у мене літня людина, що входить в усі можливі групи ризику за ускладненнями. Тата, до речі, не вберіг. На COVID-19 він усе ж захворів, з усіма наслідками, що випливають, – реанімацією і двобічною пневмонією, і остаточно не відновився досі. І я скажу, що повне розуміння масштабів пандемії прийшло до мене тільки після цього. Швидка їхала до тата 7,5 години, місць у лікарнях не вистачає, люди лежать у коридорах, персоналу теж не вистачає. Щоб зробити термінову комп'ютерну томографію легень, потрібно чекати черги в кілька днів і робити вночі. У такій ситуації розраховувати на адекватну допомогу медичної системи – це утопія. Тому всіх закликаю берегти своє здоров'я, а також допомагати собі самим.

– Яку першу країну ви відвідаєте після карантину?

– Я людина спонтанна, не люблю планувати відпочинок заздалегідь, тому про країну подумаю тоді, коли з'явиться можливість ці плани відразу перетворити на дії. А взагалі я не можу сказати, що мене засмучує саме неможливість літати за кордон. Цього літа відкрив для себе багато місць в Україні, де можна добре провести час. Це мій рідний Львів, Одеса, Карпати. Дуже красиво на Коростишівському кар'єрі. Правду кажучи, навіть під Києвом у мене є свої секретні місця, куди я виїжджав під час карантину, щоб помилуватися заходом сонця над водою – це на Київському морі.

– Що чекати від вас у майбутньому? Чи готуєте ви якийсь проєкт?

– Готую до прем'єри і знімаю кліп на нову пісню "Мала, танцюй". Коли випустив трек "Мала", деякі подумали, що він про маленьку дівчину. Звичайно, ні, вона про стан душі, незалежно від віку. Хоч у 10, хоч у 80 років у моменти зради, невпевненості, розчарування жінка потребує сильного плеча, підтримки, турботи і таких важливих слів: "Я з тобою, я підтримую тебе, все буде добре". І ця пісня розкрила для мене самого моє покликання як артиста: подумки обіймати і підтримувати кожну, якій це так потрібно. Адже "маленька дівчинка" живе в кожній. "Мала, танцюй" – це продовження історії. Я вірю в цю пісню, мені самому вона дуже імпонує і хочеться, щоб моя аудиторія вже скоріше її почула.

– Чи плануєте ви виходити на світовий рівень у музиці?

– Здорові амбіції та бажання заявити про себе якомога ширше – це, мені здається, природне бажання кожного, хто приходить у шоу-бізнес. Інша справа, що музика і тексти багатьох українських виконавців, і мої зокрема – мають якийсь колорит, і з погляду душі, образів – вони спрямовані на розуміння і чуйне сприйняття саме нашими людьми. І мені здається, це класно, співати для людей, про те, що їм близько. А наші земляки є скрізь – і в Європі, і в Америці, і в Туреччині. Список великий. І там я із задоволенням для них виступаю.

– Як у вас справи на особистому фронті? Чи готові ви показати дівчину всьому світу?

– Особисте життя для мене перестало бути фронтом, навпаки, стало натхненням і місцем сили в моєму житті. Тому намагаюся максимально відкласти в часі той момент, коли приватне стане публічним.

– У яких стосунках ви зараз зі своєю колишньою дівчиною Раміною Есхакзай?

– Ми не спілкуємося. І не через те, що це якась принципова або болюча тема для мене, а тому, що ніяких точок дотику в нас немає. У моєму житті це перегорнута сторінка.

– Розкажіть детальніше про ваш старт у навчанні? Для чого вам це? І як ви будете поєднувати кар'єру артиста з навчанням? У вас не було бажання перекваліфікуватися з артиста в педагоги?

– Перекваліфікація – у жодному разі, але поєдную із задоволенням. Поштовхом до ухвалення рішення став карантин. Я відпочив, виспався, відновився і дуже швидко зрозумів, що бездіяльність – це не моя історія. Якщо вже так склалися обставини, використовуватиму час із максимальною користю. Сьогодні я студент і викладач Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Здобуваю другу вищу освіту, цього разу – профільну музичну, у кваліфікації магістра. І одночасно викладаю студентам практичні заняття з вокалу. Таку схему вважаю доцільною подвійно: я підвищую свій рівень та отримую потрібні мені теоретичні знання, а своїм студентам передаю практичні сторони професії. Зі свого досвіду знаю від випускників "творчих" вишів про те, що теорії вони навчаються повністю, але "виходячи в професію", мають слабке уявлення, що робити і як взаємодіяти з профільною сферою на практиці. Саме на цьому намагаюся будувати свої заняття з ними. І в міру ослаблення карантинних обмежень планую, що наші практикуми виходитимуть за межі стін академії – на концерти, репетиції, у студії звукозапису, теле-і радіоефіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Козловський розповів, коли у нього був перший секс.