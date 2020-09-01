Козловський повідомив, що знову вступив до вишу

Український співак Віталій Козловський повідомив, що став студентом Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.

Як написав артист на своїй сторінці в Instagram, тепер він буде отримувати ступінь магістра на факультеті музичного мистецтва. Відзначимо, на початку 2000-х знаменитість навчався на факультеті журналістики у Львівському університеті імені Франка.

"Під час карантину я зрозумів, що просто не діяти – не можу. І будь-який вільний час хочу використовувати для розвитку, підвищувати свій професійний рівень. Тому події цього року значно пришвидшили моє рішення, про яке я думав вже давно. Коли, якщо не зараз? Не хочу в старості шкодувати про те, що чогось не встиг, не зробив, не спробував, відклав на потім", – пояснив Козловський.

Козловський знову став студентом. M1

Також співак додав, що не тільки буде навчатися у виші, а й спробує себе в ролі викладача. На його думку, коли отримуєш нові знання і ділишся своїми напрацюваннями, то процес навчання буде набагато ефективнішим і цікавішим.

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