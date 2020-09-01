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Козловський повідомив, що знову вступив до вишу

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
4,5 т.
Козловський вступив до київського вишу

Козловський вступив до київського вишу.

Український співак Віталій Козловський повідомив, що став студентом Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.

Як написав артист на своїй сторінці в Instagram, тепер він буде отримувати ступінь магістра на факультеті музичного мистецтва. Відзначимо, на початку 2000-х знаменитість навчався на факультеті журналістики у Львівському університеті імені Франка.

"Під час карантину я зрозумів, що просто не діяти – не можу. І будь-який вільний час хочу використовувати для розвитку, підвищувати свій професійний рівень. Тому події цього року значно пришвидшили моє рішення, про яке я думав вже давно. Коли, якщо не зараз? Не хочу в старості шкодувати про те, що чогось не встиг, не зробив, не спробував, відклав на потім", – пояснив Козловський.

Козловський знову став студентом.

Козловський знову став студентом. M1

Також співак додав, що не тільки буде навчатися у виші, а й спробує себе в ролі викладача. На його думку, коли отримуєш нові знання і ділишся своїми напрацюваннями, то процес навчання буде набагато ефективнішим і цікавішим.

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