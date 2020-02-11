Українська письменниця Лариса Ніцой різко висловилася про журі українського національного відбору на конкурс Євробачення-2020 і співачку Assol, яка брала участь у відборі з піснею "Save It". Ніцой не сподобалося, що члени журі та артистка розмовляють російською мовою.

На своїй сторінці у Facebook письменниця написала, що задоволена усіма учасниками Нацвідбору, адже вони на сцені говорили українською, крім Assol, яка "перестрибує з української на російську, навіть не помічаючи цього".

Письменниця Лариса Ніцой galinfo.com.ua

"Дорога дитино, Ассоль! Уявімо, що ти їдеш представляти нашу націю. Українську націю. Твої інтерв'ю показуватимуть на весь світ. Ти говоритимеш своє інтерв'ю англійською, гаразд. Якщо трапиться російськомовний журналіст, а він трапиться, то ти йому відповідатимеш російською? І це транслюватимуть на весь світ? Твою москвороту відповідь? ... Тобі, дитино, здається, байдуже, якою мовою говорити. Але не байдуже нам, українцям", – написала Ніцой.

Називаючи росіян "московитами", а російську мову – "московською", вона також не оминула увагою членів журі та організаторів шоу, зазначивши, що зневажає їх, і обізвавши козлами.

"Гаразд, Ассоль просто ще не навчена поважати українську. А от журі, експерт і редактори шоу демонстративно всі роки українську не поважають. Вони всі козли. Так, професіонали. За професійність – молодці. За професійність можна поважати. За спілкування московською – зневажаю. За редакційну політику так їм спілкуватися, московською, не самі ж вони вирішили, це ж їм так сказали (Тіна з Притулою говоритимуть українською, Данилко, Квінта і крутий чувак з Хіт-фм говоритимуть язом). От за це ви всі козли", – заявила письменниця.

За її словами, російська мова не є рідною для українців і ніколи не була такою, а "московити" вбивали українців мільйонами, морили голодом, знищували, тому українці змушені були заговорити їхньою мовою.

"Якого біса ви сьогодні нею говорите? Бо це ваша рідна мова? Вона не рідна, ви її просто вивчили. Ви брехуни й слабаки. Ви думаєте про себе і не думаєте про країну. Про народ. Про націю. А нація наша називається УКРАЇНСЬКА. І ваша українська мова нас би лише підсилювала. А ви послаблюєте. І це ви ті гачки, які чіпляють нас до московитів. Меловін – Красунчик. Вийшов на сцену і знову говорив українською. Бомбезний! Хай тобі щастить, наша зірочко! Нічого, колись козли теж стануть людьми і заговорять українською. Ех, Україно, моя радість. Так хочеться думати, що все у нас буде добре", – додала Ніцой.

Окрім того, письменниця жорстко висловилася про учасників другого півфіналу Нацвідбору, який повинен відбутися цієї суботи, 15 лютого.

"Всі учасники україномовні, крім одного дівчачого гурту. Якісь російськомовні козлихи вирішили представляти українську націю. Чи то не вони вирішили, то їх призначили бути козлихами? Цікаво, як на СТБ вирішують, кому говорити московською? Це ж спеціальне чиєсь рішення. Спецрозробка, щоб не дай боже не заговорили всі українською. То як призначають? Жеребки тягнуть, чи просто пальцем тицяють: "Ти і ти – москвоязом!" Щоб не забували про мишебратья. А то ще справді всі подумають, що в Україні живуть українці і це українська земля", – написала Лариса Ніцой.

Національний відбір на "Євробачення-2020" стартував в Україні 16 жовтня 2019 року. Як повідомляв OBOZREVATEL, цього разу організатори посилили правила відбору, не допустивши артистів, які після 15 березня 2014 року брали участь у будь-яких публічних або приватних заходах у Росії, Криму та на окупованій частині східної України.

8 лютого 2020 року відбувся перший півфінал Нацвідбору. За результатами глядацького та суддівського голосувань до фіналу пройшли KRUTЬ, Jerry Heil та гурт Go-A. Наступні прямі ефіри відбудуться 15 і 22 лютого на телеканалах "UA: ПЕРШИЙ" і СТБ.

У другому півфіналі боротимуться MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHО, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і TVORCHI.

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