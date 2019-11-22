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22 листопада • оновлено в 03:15
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Екс-"ВІА Гра" схопилася за пишні груди й зачаклувала шанувальників

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Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча й актриса Тетяна Котова зачарувала фанатів новим спокусливим знімком.

Зірка позувала в сукні з глибоким декольте, тримаючись двома руками за пишні груди. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Танці завжди допомагають нам виразити свої емоції та почуття! А ще танцювальні рухи розганяють кров у тілі та збільшують рівень гормону щастя, що піднімає нам настрій в будь-якій ситуації, перевірено! І головне, що це заряджає енергією на цілий день не тільки нас, але й оточуючих", – підписала вона фото, на якому спокусливо тримає зубами квітку.

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🌸 Танці завжди допомагають нам виразити свої емоції і почуття! 💃🏼 А ще танцювальні рухи розганяють кров у тілі і збільшують рівень гормону щастя, що піднімає нам настрій в будь-якій ситуації, перевірено! І головне, що це заряджає енергією на цілий день не тільки нас, а й оточуючих 🤗 Делись своїми танцамі- поділися настроєм! ⠀ Посилання на мою нову пісню # ТанцуйДевочка в #stories 🔝

Публікація від ТЕТЯНА КОТОВА (@kottova)

Фоловери співачки відзначили у коментарях, що кадр вийшов дуже яскравим і нагадав про літо.

"Суперська", "Яке фото гаряче й живе", "Яке сонячне у вас фото. Відразу літо закінчилося", "Дуже гарна, не відірвати погляду", "Розкішна", – відреагували шанувальники.

Екс-"ВІА Гра" схопилася за пишні груди й зачаклувала шанувальників
Екс-"ВІА Гра" схопилася за пишні груди й зачаклувала шанувальників

instagram / kottova

instagram / kottova

Тетяна Котова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Котова анонсувала вихід нової пісні, проілюструвавши фотографією, виконаною у голлівудському стилі. Вона позувала в розкішній сукні та хустці на голові.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Тетяна Котова
Теги
Краса фотографии фотосессія шоу-бизнес
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