Екс-"ВІА Гра" схопилася за пишні груди й зачаклувала шанувальників

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча й актриса Тетяна Котова зачарувала фанатів новим спокусливим знімком.
Зірка позувала в сукні з глибоким декольте, тримаючись двома руками за пишні груди. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Танці завжди допомагають нам виразити свої емоції та почуття! А ще танцювальні рухи розганяють кров у тілі та збільшують рівень гормону щастя, що піднімає нам настрій в будь-якій ситуації, перевірено! І головне, що це заряджає енергією на цілий день не тільки нас, але й оточуючих", – підписала вона фото, на якому спокусливо тримає зубами квітку.
🌸 Танці завжди допомагають нам виразити свої емоції і почуття! 💃🏼 А ще танцювальні рухи розганяють кров у тілі і збільшують рівень гормону щастя, що піднімає нам настрій в будь-якій ситуації, перевірено! І головне, що це заряджає енергією на цілий день не тільки нас, а й оточуючих 🤗 Делись своїми танцамі- поділися настроєм! ⠀ Посилання на мою нову пісню # ТанцуйДевочка в #stories 🔝
Фоловери співачки відзначили у коментарях, що кадр вийшов дуже яскравим і нагадав про літо.
"Суперська", "Яке фото гаряче й живе", "Яке сонячне у вас фото. Відразу літо закінчилося", "Дуже гарна, не відірвати погляду", "Розкішна", – відреагували шанувальники.
instagram / kottova
Тетяна Котова
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Котова анонсувала вихід нової пісні, проілюструвавши фотографією, виконаною у голлівудському стилі. Вона позувала в розкішній сукні та хустці на голові.
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