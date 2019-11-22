Екс-"ВІА Гра" схопилася за пишні груди й зачаклувала шанувальників

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча й актриса Тетяна Котова зачарувала фанатів новим спокусливим знімком.

Зірка позувала в сукні з глибоким декольте, тримаючись двома руками за пишні груди. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Танці завжди допомагають нам виразити свої емоції та почуття! А ще танцювальні рухи розганяють кров у тілі та збільшують рівень гормону щастя, що піднімає нам настрій в будь-якій ситуації, перевірено! І головне, що це заряджає енергією на цілий день не тільки нас, але й оточуючих", – підписала вона фото, на якому спокусливо тримає зубами квітку.

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Фоловери співачки відзначили у коментарях, що кадр вийшов дуже яскравим і нагадав про літо.

"Суперська", "Яке фото гаряче й живе", "Яке сонячне у вас фото. Відразу літо закінчилося", "Дуже гарна, не відірвати погляду", "Розкішна", – відреагували шанувальники.

instagram / kottova Тетяна Котова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Котова анонсувала вихід нової пісні, проілюструвавши фотографією, виконаною у голлівудському стилі. Вона позувала в розкішній сукні та хустці на голові.

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