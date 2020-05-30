Костромічова зізналася, як чоловік ставиться до її відвертих фото: гаряча добірка

Крістіна Долматова люди 03:40, 30.05.2020

Знаменита українська супермодель, ведуча проєкту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова розповіла, як чоловік ставитися до її відвертих фотосесій.

Так, за словами зірки, їй дуже пощастило з коханий – він абсолютно не ревнивий. Крім того, Алла зазначила, що чоловікові якоюсь мірою навіть лестить, що вона – об'єкт обожнювання великої кількості людей. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила пресслужба "Нового каналу".

Алла Костромічова
Фото: instagram/alla

"Коли я складала собі образ ідеального чоловіка, першим пунктом внесла побажання, щоб він не був ревнивим. І цей образ втілився в реальність. Я так вдячна, що він не ревнивий і нормально ставиться до моєї роботи! Думаю, якоюсь мірою йому навіть лестить, що об'єкт обожнювання великої кількості людей – його дружина", – зізналася Костромічова.

Алла Костромічова
Фото: пресслужба Нового каналу

Далі OBOZREVATEL публікує добірку найвідвертіших фото Алли Костромічової

Алла Костромічова
Фото: пресслужба Нового каналу
Алла Костромічова
Фото: пресслужба Нового каналу
Алла Костромічова
Фото: пресслужба Нового каналу
Алла Костромічова
Фото: пресслужба Нового каналу
Алла Костромічова
Фото: пресслужба Нового каналу
Алла Костромічова
Фото: пресслужба Нового каналу
Алла Костромічова
Фото: пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше супермодель Алла Костромічова розповіла, як боротися із зайвою вагою.

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