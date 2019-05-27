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"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві

1.4тЧитати матеріал російською

Український артист Святослав Вакарчук вразив мережу масштабним фото з концерту групи "Океан Ельзи" в Києві.

Так, знімок музикант опублікував на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що він був зроблений під час останнього виступу групи, який відбулося 26 травня на території ВДНГ, і був приурочений Дню Києва.

"Скільки нас", — написав артист.

"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві

Святослав Вакарчук

Фото: strana.ua

"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві

Концерт гурту "Океан Ельзи"

Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Вакарчука. Багато хто прокоментував, що концерт був "просто космос" і "його масштаб вражає".

"Це було чудово. Така атмосфера", "Масштаб вражає, океан емоцій", "Космос", — написали люди.

"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві
"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві
"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві
"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві
"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві
"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вакарчук оголосив про рішення піти у політику. Він представив свою партію і розповів, чому хоче потрапити до Верховної Ради.

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Особи
Святослав ВакарчукОкеан Ельзи
Місце
УкраїнаКиїв
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