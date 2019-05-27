"Космос": Вакарчук вразив мережу масштабним фото з раптового концерту в Києві

Український артист Святослав Вакарчук вразив мережу масштабним фото з концерту групи "Океан Ельзи" в Києві.

Так, знімок музикант опублікував на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що він був зроблений під час останнього виступу групи, який відбулося 26 травня на території ВДНГ, і був приурочений Дню Києва.

"Скільки нас", — написав артист.

Святослав Вакарчук Фото: strana.ua

Концерт гурту "Океан Ельзи" Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Вакарчука. Багато хто прокоментував, що концерт був "просто космос" і "його масштаб вражає".

"Це було чудово. Така атмосфера", "Масштаб вражає, океан емоцій", "Космос", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вакарчук оголосив про рішення піти у політику. Він представив свою партію і розповів, чому хоче потрапити до Верховної Ради.

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