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"Космос!" Напівгола зірка російських серіалів похвалилася ідеальним тілом

6.9тЧитати матеріал російською

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань похвалилася в мережі стрункою і підтягнутою фігурою.

Артистка в своєму Instagram -профілі опублікувала відео, на якому танцює в нижній білизні і халаті.

"Машка отдихашка", – так підписав Горбань фото в мережі. Відзначимо, що зараз російська зірка відпочиває в окупованому Криму.

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Шанувальники артистки були в захваті від фігури і танців дівчини і писали їй компліменти в мережі.

"Машка стройняшка", "Космос", "Скидай халатик", "Гарнішої фігури я ще не бачила", "Кішка", "Ти що така красива, а?", "Дуже сексуальна", "Танці-шманці", "Фігура шикарна"," Можна дивитися вічно", – писали в коментарях.

"Космос!" Напівгола зірка російських серіалів похвалилася ідеальним тілом

Скріншот

"Космос!" Напівгола зірка російських серіалів похвалилася ідеальним тілом

Скріншот

"Космос!" Напівгола зірка російських серіалів похвалилася ідеальним тілом

Скріншот

"Космос!" Напівгола зірка російських серіалів похвалилася ідеальним тілом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній. Дівчина позувала оголеною перед дзеркалом. Пікантні частини тіла вона прикривала тільки руками, а груди артистки, хоч я знаю тільки з-за запітнілій поверхні скла.

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Особа
Марія Горбань
Місце
Росія
Тег
актриса
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