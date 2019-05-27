"Космос!" Напівгола зірка російських серіалів похвалилася ідеальним тілом

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань похвалилася в мережі стрункою і підтягнутою фігурою.

Артистка в своєму Instagram -профілі опублікувала відео, на якому танцює в нижній білизні і халаті.

"Машка отдихашка", – так підписав Горбань фото в мережі. Відзначимо, що зараз російська зірка відпочиває в окупованому Криму.

Шанувальники артистки були в захваті від фігури і танців дівчини і писали їй компліменти в мережі.

"Машка стройняшка", "Космос", "Скидай халатик", "Гарнішої фігури я ще не бачила", "Кішка", "Ти що така красива, а?", "Дуже сексуальна", "Танці-шманці", "Фігура шикарна"," Можна дивитися вічно", – писали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній. Дівчина позувала оголеною перед дзеркалом. Пікантні частини тіла вона прикривала тільки руками, а груди артистки, хоч я знаю тільки з-за запітнілій поверхні скла.

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