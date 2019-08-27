"Космос!" Дочка Крутого показала величезні груди і викликала захват

Дочка знаменитого російського композитора Ігоря Крутого, 33-річна Вікторія порадувала шанувальників новою фотосесією.

Вона позувала в розкішній сукні з дуже глибоким декольте, продемонструвавши пишні груди, а результатами поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую kerryazurephoto за гарну фотосесію", – подякувала Крута фотографу з Монако.

Вікторія Крута засвітила груди через глибокого декольте instagram / victoriakrut

Першим, хто відреагував на знімок, був зірковий тато Вікторії. "Ну як моя старша", – написав він, поставивши багато сердець.

Шанувальники були в невимовному захваті від гарячого образу дівчини. "Дуже гарна дівчина, фігура бомбічна", "Красуня яка", "Космос", "Карколомна", – написали в коментарях.

Дочка Крутого в розкішній сукні instagram / victoriakrut

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вікторія Крута засвітила величезну груди в сукню з екстремальним декольте, викликавши суперечки фотографією.

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