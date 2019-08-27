Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Космос!" Дочка Крутого показала величезні груди і викликала захват

600 Читати матеріал російською

Дочка знаменитого російського композитора Ігоря Крутого, 33-річна Вікторія порадувала шанувальників новою фотосесією.

Вона позувала в розкішній сукні з дуже глибоким декольте, продемонструвавши пишні груди, а результатами поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую kerryazurephoto за гарну фотосесію", – подякувала Крута фотографу з Монако.

Вікторія Крута засвітила груди через глибокого декольте

Вікторія Крута засвітила груди через глибокого декольте

instagram / victoriakrut

Новини
"На себе не схожа": Сєдокову розгромили за зовнішність

Першим, хто відреагував на знімок, був зірковий тато Вікторії. "Ну як моя старша", – написав він, поставивши багато сердець.

Шанувальники були в невимовному захваті від гарячого образу дівчини. "Дуже гарна дівчина, фігура бомбічна", "Красуня яка", "Космос", "Карколомна", – написали в коментарях.

Дочка Крутого в розкішній сукні

Дочка Крутого в розкішній сукні

instagram / victoriakrut

"Космос!" Дочка Крутого показала величезні груди і викликала захват
"Космос!" Дочка Крутого показала величезні груди і викликала захват
"Космос!" Дочка Крутого показала величезні груди і викликала захват
"Космос!" Дочка Крутого показала величезні груди і викликала захват

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вікторія Крута засвітила величезну груди в сукню з екстремальним декольте, викликавши суперечки фотографією.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Ігор Крутий
Місце
Монако
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...