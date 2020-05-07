Український комік Євген Кошовий зробив заяву про повернення Володимира Зеленського у "Квартал 95".

Так, артист заявив, що Зеленський відсутній в команді "на якийсь час". І після закінчення свого президентського терміну – він повернеться до них. Про це Кошовий повідомив в ефірі програми "Бацман" на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський і Євген Кошовий Фото: bzns.media

"Ми втратили головну частину нашого колективу. Але це на деякий час. Я гадаю, Зеленський не захоче йти на другий термін президентства. Він точно радитиметься з приводу цього з народом. І, власне кажучи, не нам з тобою йому вказувати та вирішувати, йти йому на другий термін чи не йти... Але він сказав: "На один термін" – і я думаю, що він людина слова. І якщо раптом так трапиться, я дуже сподіваюся, що він повернеться у "Квартал", – сказав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Кошовий розповів про "Кварталі" без Володимира Зеленського.