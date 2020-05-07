Головна Новини
7 травня • оновлено в 18:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Кошовий зробив заяву про повернення Зеленського у "Квартал"

4.2т
Читати матеріал російською

Український комік Євген Кошовий зробив заяву про повернення Володимира Зеленського у "Квартал 95".

Так, артист заявив, що Зеленський відсутній в команді "на якийсь час". І після закінчення свого президентського терміну – він повернеться до них. Про це Кошовий повідомив в ефірі програми "Бацман" на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський і Євген Кошовий

Володимир Зеленський і Євген Кошовий

Фото: bzns.media

"Ми втратили головну частину нашого колективу. Але це на деякий час. Я гадаю, Зеленський не захоче йти на другий термін президентства. Він точно радитиметься з приводу цього з народом. І, власне кажучи, не нам з тобою йому вказувати та вирішувати, йти йому на другий термін чи не йти... Але він сказав: "На один термін" – і я думаю, що він людина слова. І якщо раптом так трапиться, я дуже сподіваюся, що він повернеться у "Квартал", – сказав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Кошовий розповів про "Кварталі" без Володимира Зеленського.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Володимир Зеленський Євген Кошовий
Місце
Україна
Теги
Квартал 95 шоу шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
31
26
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Рада ухвалила два важливих законопроєкти:про страхування медиків із COVID-19 і безкоштовне тестування.

  • Пік захворюваності на коронавірус в Україні може зміститися на 10 днів – названо нову дату.

  • Росія увірвалася в топ-5 антирейтингу щодо коронавірусу: статистика стрімко зростає.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги