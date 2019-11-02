Кошовий зізнався, чому на гастролях завжди ночував із Зеленським у одному номері

Лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що ночував з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським у одному номері через спільну гру у PlayStation.

Таке зізнання він зробив під час інтерв'ю для програми "В гостях у Дмитра Гордона". За словами Кошового, так повелося з початку гастролей (щоб побачити відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Питання як до найкращого друга президента: "Чому, будучи забезпеченими людьми, ви з Володимиром Зеленським завжди жили в одному номері?" – поцікавився ведучий програми Дмитро Гордон.

Це питання викликало сміх Кошового, проте журналіст багатозначно відповів: "Я не про це".

Євген Кошовий Кадр з відео

У свою чергу Кошовий зізнався: "Тому що PlayStation один на двох. Якось так повелося з початку гастролей, що ми разом живемо в одному номері".

Дмитро Гордон уточнив: "Тобто ночами напроліт? Дві серйозних людини?"

Євген Кошовий відповів: "Так, ми шпилимо, у футбол граємо. Останнє, що було: "Вестхем", де грає Андрій Ярмоленко".

Гордон: "Вийшло краще, ніж у нього?".

Кошовий: "Ну, Ярмола зараз у порядку повному".

"Але ви ж тоді грали", – зазначив Гордон, згадуючи часи, коли Зеленський був ще лідером "Кварталу 95".

Євген Кошовий і Дмитро Гордон Кадр з відео

"У нас Ярмоленко забивав і з пенальті, і з кутових, він був бомбардиром англійської Прем'єр-ліги", – резюмував Євген Кошовий і додав, що його життя сильно змінилася після того, як його друг став президентом:

"З'явилося дуже багато людей, яких не те, щоб не хотів бачити, а просто ти про них забув. Ти їм просто тоді був не потрібен, коли не було друга президента, коли ти стільки не заробляв, коли тебе не показували по телевізору, ти їм був не потрібен абсолютно. А зараз: "Як справи?". Все змінюється, лицемірство як було, так і залишилося, його стало ще більше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий розповів, як Стас Михайлов кричав матом на Зеленського. Тоді ситуацію розрулив Потап.

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