Кошовий з "Квартал 95" захворів на коронавірус

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий заразився коронавірусом. Артист підтвердив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Так, на особистій сторінці в Instagram актор побажав своїм фоловерам здоров'я і зазначив, що коронавірус – це "нездорова х**нь".

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Кошовий захворів на коронавірус. Instagram Євгена Кошового

"Будьте всі здорові! А то х**нь з номером 19 – нездорова", – пожартував Кошовий. очевидно натякаючи на COVID-19.

Відзначимо, раніше в Stories в соціальній мережі Євген також опублікував знімки, на яких він зображений з короною на голові, але тоді він не підтверджував, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Кошовий заразився COVID-19. Instagram Євгена Кошового

Кошовий показав, як лікується від коронавірусу. Instagram Євгена Кошового

У коментарях під постом артиста "Кварталу" багато користувачів, в тому числі українські зірки Леся Нікітюк, Володимир Остапчук, DZIDZIO, Оля Цибульська та інші побажали йому якнайшвидшого одужання.

Зірки побажали Кошовому одужання. Instagram Євгена Кошового

Зірки підтримали Кошового. Instagram Євгена Кошового

Користувачі побажали здоров'я Євгену Кошовому. Instagram Євгена Кошового

У мережі побажали здоров'я Євгену Кошовому. Instagram Євгена Кошового

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий розповів, як в їхній родині ділиться сімейний бюджет і скільки грошей він віддає своїй дружині Ксенії. Артист уточнив, що сам ніколи не візьме у неї гроші і не розуміє чоловіків, які обмежують в фінансах своїх половнок.