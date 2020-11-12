Кошовий з "Квартал 95" відростив темне волосся і вуса вперше за 19 років. Фото

Олена Кордунова Люди 21:59, 12.11.2020

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий відростив волосся і вуса вперше за 19 років. З моменту початку його кар'єри в шоу-бізнесі, "візитівкою" актора вважалася його лисина.

Раніше Кошовий заявив, що поки у нього невелика перерва між зйомками, він планує не голити голову і обличчя. На сторінці "Кварталу" в Instagram показали, як змінився Кошовий.

"Запам'ятайте це фото. Вперше за 19 років наш Женя відростив "їжачок"! Хто знає, коли ще нам вдасться це побачити", – підписали знімок в мережі.

Кошовий показав, як відростив волосся.
Instagram студії Квартал 95

Разом з Кошовим на фото позувала також його дружина Ксенія. Виявилося, знімки були зроблені на святкуванні дня народження колеги Кошового Юрія Ткача.

Євген Кошовий відростив волосся.
Instagram Ксеніі Кошової
Кошовий з'явився в новому образі на вечірці.
Instagram Ксеніі Кошової
Кошовий з'явився в новому образі на вечірці.
Instagram Ксеніі Кошової

Відзначимо, раніше Євген Кошовий зізнавався, що свого часу пожертвував волоссям заради команди "Кварталу".

"Ми з хлопцями за одну ніч вирішили, що мене потрібно поголити. Знайшли перукарню, машинкою там все зголили, а потім ще в дві руки хлопці одноразовими станками мене доголювали, а я, вибач за подробиці, в туалеті сидів, на унітазі закритому. Дуже багато цих станків для гоління одноразових було, але в підсумку щось вийшло", – розповідав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 12-річна дочка Євгенія Кошового Варвара зізналася, що страждає в школі від буллінгу – багато однокласників не сприймають кар'єру її батька і називають його клоуном. Сама ж Варвара також піддається цькуванню.

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