"Дідусь скукожився": Кошовий висловився про страх Путіна перед Зеленським

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про те, що президент України Володимир Зеленський змусив понервувати президента РФ Володимира Путіна.

Про це артист розповів в інтерв'ю Олесі Бацман на YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Вирубив би його, але ніхто цього не дозволив би зробити. Зате це виглядало б красиво, просто глобально-геніальним чином. Але є політичний етикет, протокол. Але він змусив понервувати дідуся Путіна, дідусь скукожився і мені здавалося, що у нього злетять туфлі з ніг. Це були підстольні танці двох ніг", - сказав Кошовий про першу зустріч Путіна і Зеленського.

Як раніше писав OBOZREVATEL, артисти студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Юрій Ткач записали жартівливу пісню про карантин через пандемію коронавірусу. Вони зняли музичну пародію на знаменитий хіт гурту Воплі Відоплясова "Музіка".

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