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Кошовий вийшов на публіку з дружиною та дітьми

1.4т Читати матеріал російською

Учасник "95 Кварталу" і гуморист Євген Кошовий з'явився на публіці зі своєю дружиною і дочками. Так, сім'я артиста прийшла на прем'єру мультика "Angry birds в кіно 2".

Крім того, серед присутніх фотографам позували зоряна пара Соня Плакидюк і Річард Горн та Анатолій Анатоліч з сім'єю, пише "ТСН".

Євген Кошовий з сім'єю

Євген Кошовий з сім'єю

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Анатолій Анатоліч з дітьми

Анатолій Анатоліч з дітьми

Сергій Казані зі своєю сім'єю

Сергій Казані зі своєю сім'єю

Сергій Казанін

Сергій Казанін

Ксенія і Євген Кошові

Ксенія і Євген Кошові

Річард Горн і Соня Плакидюк

Річард Горн і Соня Плакидюк

Варвара Кошова з мамою

Варвара Кошова з мамою

Як раніше писав OBOZREVATEL, глава офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан розмістив в мережі жартівливий пост, в якому назвав актора, керуючого студією "Квартал 95" Євгена Кошового наступним прем'єр-міністром.

Жарт викликав неоднозначну реакцію мережі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Євген Кошовий Варвара Кошова
Місце
Україна
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