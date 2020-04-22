Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про те, як він спілкується з недоброзичливцями в інтернеті. Так, він поділився історією про те, як його образили через патріотизм.

Про це Кошовий розповів в підкасті "2POPODCAST" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Люди пишуть різні коментарі... Є одне якесь г*вно. Яка їм різниця? Вони цим живуть! "Я нарешті, думаю, що ви станете патріотом України". Для мене це образливо. Я відреагував тільки на це. Я написав, що якщо хтось від мене щось хоче, то, як сказав, якийсь чувак – судіть мене тоді, коли ваше життя стане для мене прикладом. Тому, на цьому тлі було написано, що якщо мене хтось хейтить, то прапор вам у руки, але тільки так, щоб я вас бачив", - сказав Кошовий.

Він зазначив, що нерідко хейтери негативно висловлюються про його дочку Варвару.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кошовий розповів про те, що президент України Володимир Зеленський змусив понервувати президента РФ Володимира Путіна.