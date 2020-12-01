Кошовий розповів, скільки грошей дає своїй дружині. Відео

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, як у їхній родині ділиться сімейний бюджет і скільки грошей він віддає своїй дружині Ксенії.

За словами артиста, йому не подобається, коли в родині хтось обмежує свою половинку у фінансах і ставить "ліміт" на витрати. Він також додав, що всі свої гроші віддає в родину, а його дружина може брати із сімейного бюджету яку завгодно суму. Про це йшлося в шоу "Ж F*CKTOR" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене в родині немає такого, що я даю якусь певну суму грошей дружині. І якщо вона її витратила – нехай живе місяць без грошей. У мене такого немає. Це як узагалі називається? Це що, по-чоловічому? У нас так: скільки заробив – поклав. Треба дружині щось – бери!" – емоційно заявив Євген.

Кошового також запитали, чи віддає він усе зароблене в загальну сімейну скарбницю.

"Нікуди я нічого не віддаю! Треба тобі – бери, і все. Кредитна картка в дружини своя теж є. Є потреба – у кінці місяця поповнюємо її й закриваємо всі витрати. Але, безумовно, немає такого: "Ну, я тобі поклав тисячу гривень, і якщо ти витратила її – до кінця місяця жери шапку", – висловився артист "Кварталу 95".

Також комік вказав, що його обурює, коли чоловік бере гроші у своєї дружини. На його думку, те, що заробляє чоловік, – це загальний бюджет, а те, що заробляє жінка, – це тільки її гроші.

"Якщо багато витратить – добре. Якщо ти здатний забезпечувати сім'ю. Усе, що я заробив, – це спільні гроші. Але все, що заробила вона, – її. Я ніколи в житті не попрошу в неї грошей. Немає такого поняття, що жінка повинна забезпечувати чоловіка. Він що, альфонс?" – підсумував Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 12-річна дочка Євгенія Кошового Варвара зізналася, що страждає в школі від булінгу – багато однокласників не сприймають кар'єру її батька й називають його клоуном. Сама ж Варвара також піддається цькуванню.