Кошовий розповів, чому не піде в політику. Відео

Український комік, актор студії "Квартал 95" і близький друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий розповів, чому не піде в політику.

Так, в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній Кошовий заявив, що не готовий ставати політиком і не мав такого бажання ні до президентства Зеленського, ні у теперішній час. Про це йшлося у випуску YouTube-проекту "Екзамен" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Євген Кошовий glavred.info

"Яку посаду я міг би зайняти в уряді? Ніякої. Я – рідкісний тип людей, котрий туди не хоче. Абсолютно не хочу, не хотів як до президентства Зеленського, так і не захочу опісля. Мені вистачає шоу-бізнесу з усіма його перипетіями. А в політиці їх набагато більше", – висловився Кошовий.

Маша Єфросиніна підтримала таку позицію артиста, додавши, що також не має бажання ставати політиком, хоч цього і прагнуть багато зірок в Україні.

Кошовий і Єфросиніна Скріншот відео (YouTube)

Кошовий, в свою чергу, порівняв шоу-бізнес і політику з хвилями. За його словами, якщо шоубіз – це шторм, то політична діяльність – цунамі.

"Я не здатний з цим впоратися. Я буду відразу нервувати, пускати руки в хід. У мене іншої позиції немає, я виховувався в промисловому місті, і якщо хтось говорить про мене неправду, я не буду терпіти, я буду бити в морду – у мене іншого варіанту немає. Я в цьому не розбираюся і зараз займаюся улюбленою справою", – підкреслив артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Кошовий зізнався, чого він чекає від президента України Володимира Зеленського. Також він зазначив, що в оточенні Зеленського "є купа дармоїдів", але той знає, що відбувається навколо і, можливо, у нього є подальший план дій.

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