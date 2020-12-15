Кошовий попередив про шахраїв від імені 'Кварталу 95': як намагаються обдурити фанатів. Відео

Відомий український шоумен Євген Кошовий звернувся до українців і попередив їх про шахраїв, які від імені студії "Квартал 95" проводять розіграші і обманюють людей на гроші.

Знаменитість заявив, що ніяких конкурсів особисто він або "Квартал 95" не проводить – "це все обман". Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Кошового, зараз із шахраями борються і намагаються їх забанити. Шоумен просить людей не вестися на це і не витрачати свої останні гроші.

Крім того, він додав, що офіційні розіграші проводять тільки на офіційних сторінках студії "Квартал 95" та її акторів.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" – це українська компанія, що займається виробництвом аудіовізуального контенту та концертною діяльністю. Заснована у 2003 році на базі команди КВН "95-й квартал".

Євген Кошовий є українським актором кіно та телебачення, шоуменом і телеведучим. Також він один із артистів студії "Квартал 95".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студія "Квартал 95" змінила дату свого концерту, який був запланований на останній день локдауну – 24 січня.