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31 грудня • оновлено в 18:48
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У лаковом плащі та на підборах: Кошовий показав пародію на Тіну Кароль. Відео

1.8т
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Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий виконав яскраву пародію на українську співачку Тіну Кароль.

У жіночий образ він перевтілився в рамках фінального завдання на розважальному шоу "Шалена зірка", яке виходить на "Новому каналі". Відповідні відео були опубліковані на сторінках телеканалу в соцмережах (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Гуморист виконав пісню "Сдаться" в перуці з білою хусткою, довгому лаковому плащі-тренчі, білій сукні та на високих підборах.

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Євген Кошовий в образі Тіни Кароль

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль

скрін відео

Зазначимо, цей виступ став для Кошового переможним – він виграв раунд у актриси Ольги Жуковцової (105 проти 86 голосів).

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль

скрін відео

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль

скрін відео

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль

скрін відео

У лаковом плащі та на підборах: Кошовий показав пародію на Тіну Кароль. Відео

Коментарі до відео

У лаковом плащі та на підборах: Кошовий показав пародію на Тіну Кароль. Відео

Коментарі до відео

У лаковом плащі та на підборах: Кошовий показав пародію на Тіну Кароль. Відео

Коментарі до відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль стане другим членом журі Національного відбору на Євробачення-2020.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Євген Кошовий Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу видео шоу-бизнес
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