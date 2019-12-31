У лаковом плащі та на підборах: Кошовий показав пародію на Тіну Кароль. Відео

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий виконав яскраву пародію на українську співачку Тіну Кароль.

У жіночий образ він перевтілився в рамках фінального завдання на розважальному шоу "Шалена зірка", яке виходить на "Новому каналі". Відповідні відео були опубліковані на сторінках телеканалу в соцмережах (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Гуморист виконав пісню "Сдаться" в перуці з білою хусткою, довгому лаковому плащі-тренчі, білій сукні та на високих підборах.

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль скрін відео

Зазначимо, цей виступ став для Кошового переможним – він виграв раунд у актриси Ольги Жуковцової (105 проти 86 голосів).

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль скрін відео

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль скрін відео

Євген Кошовий в образі Тіни Кароль скрін відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль стане другим членом журі Національного відбору на Євробачення-2020.

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