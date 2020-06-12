Кошовий перевтілився в коронавірус: як виглядає зірка "Кварталу 95"

Український комік, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий перевтілився в коронавірус під час зйомок другого прем'єрного випуску шоу "Вечірній квартал".

Як повідомила пресслужба "1+1" для OBOZREVATEL, у своїй мініатюрі комік висловив припущення про те, чому COVID-19 і досі не покинув Україну. До речі, зазначається, що прем'єра нового випуску шоу відбудеться 13 червня о 20:15 на телеканалі "1+1".

Євген Кошовий в образі коронавірусу Прес-служба "1+1"

"Я вийшов на вулицю, і всі такі доброзичливі! Люди зустрічають мене, на шашлики запрошують. Я був шокований, коли дізнався, як багато ви їсте шашликів і як ви їх любите. Навіть трохи злякався. Думав, мене у вас із коронавірусу перейменують в шашликовий грип", – такими зізнаннями на сцені "Вечірнього Кварталу" поділився Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом. Так він нібито хотів підтримати людей, щоб їм було легше.

12 червня стало відомо про те, що перша леді України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

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