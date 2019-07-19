"Кошмар, як же так!" Лобода налякала шанувальників моторошними синцями

Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше зібрала цілий стадіон в Нижньому Новгороді, налякала шанувальників моторошними синцями на ногах.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, що така ціна успіху в світі шоубізу.

"Ви питаєте мене, чи люблю я свою професію? Дуже люблю! Але, як стало вже зрозуміло, чим більше зал, тим більше я кульгаю після", – пояснила вона.

Світлана Лобода instagram / lobodaofficial

Шанувальники були в жаху через синці Лободи. Їй порадили берегти ноги і терміново зайнятися лікуванням.

"Ого", "Негайно мазь "Рятівник", "Коліна потрібно берегти", "Офігєть", "Жесть", "Як же так", "Кошмар", – відреагували користувачі. А Микола Басков запропонував свій спосіб лікування: "Треба зацілувати".

Лобода на концерті instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода дала масштабний концерт в Нижньому Новгороді, зібравши свій перший стадіон. Пізніше вона похвалилася результатами, проте її запідозрили в алкогольному сп'янінні через незв'язну мову і ходу.

Також Лобода зізналася, що вона дуже боїться висоти, а деякі номери на її концертах побудовані саме на цьому.

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