"Кошмар, як же так!" Лобода налякала шанувальників моторошними синцями

Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше зібрала цілий стадіон в Нижньому Новгороді, налякала шанувальників моторошними синцями на ногах.
Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, що така ціна успіху в світі шоубізу.
"Ви питаєте мене, чи люблю я свою професію? Дуже люблю! Але, як стало вже зрозуміло, чим більше зал, тим більше я кульгаю після", – пояснила вона.
Світлана Лобода
instagram / lobodaofficial
Шанувальники були в жаху через синці Лободи. Їй порадили берегти ноги і терміново зайнятися лікуванням.
"Ого", "Негайно мазь "Рятівник", "Коліна потрібно берегти", "Офігєть", "Жесть", "Як же так", "Кошмар", – відреагували користувачі. А Микола Басков запропонував свій спосіб лікування: "Треба зацілувати".
Лобода на концерті
instagram / lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода дала масштабний концерт в Нижньому Новгороді, зібравши свій перший стадіон. Пізніше вона похвалилася результатами, проте її запідозрили в алкогольному сп'янінні через незв'язну мову і ходу.
Також Лобода зізналася, що вона дуже боїться висоти, а деякі номери на її концертах побудовані саме на цьому.
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