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"Кошмар, як же так!" Лобода налякала шанувальників моторошними синцями

2.8т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше зібрала цілий стадіон в Нижньому Новгороді, налякала шанувальників моторошними синцями на ногах.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, що така ціна успіху в світі шоубізу.

"Ви питаєте мене, чи люблю я свою професію? Дуже люблю! Але, як стало вже зрозуміло, чим більше зал, тим більше я кульгаю після", – пояснила вона.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

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Шанувальники були в жаху через синці Лободи. Їй порадили берегти ноги і терміново зайнятися лікуванням.

"Ого", "Негайно мазь "Рятівник", "Коліна потрібно берегти", "Офігєть", "Жесть", "Як же так", "Кошмар", – відреагували користувачі. А Микола Басков запропонував свій спосіб лікування: "Треба зацілувати".

"Кошмар, як же так!" Лобода налякала шанувальників моторошними синцями
"Кошмар, як же так!" Лобода налякала шанувальників моторошними синцями
"Кошмар, як же так!" Лобода налякала шанувальників моторошними синцями
"Кошмар, як же так!" Лобода налякала шанувальників моторошними синцями
Лобода на концерті

Лобода на концерті

instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода дала масштабний концерт в Нижньому Новгороді, зібравши свій перший стадіон. Пізніше вона похвалилася результатами, проте її запідозрили в алкогольному сп'янінні через незв'язну мову і ходу.

Також Лобода зізналася, що вона дуже боїться висоти, а деякі номери на її концертах побудовані саме на цьому.

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Особи
Світлана Лобода Микола Басков
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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