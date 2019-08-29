"Кошмар епілептика": у Алібасова запідозрили проблеми з психікою через квартиру

Дизайнер Сергій Сапонов заявив, що обстановкою московської квартири продюсера Барі Алібасова міг би зацікавитися психіатр.

Таку думку він висловив після аналізу апартаментів у коментарі виданню " Ди.ру", уточнивши, що житло знаменитості обставлено з таким несмаком, і є "кічевим, андеграундним і експресивним".

"Житло Алібасова по-справжньому безцінне. А якщо показати фотографії квартири психіатра, то, боюся, у нього знайдеться кілька питань до мешканця", – сказав Сапонов.

Алібасов з дружиною в спальні instagram / alibasov_nana

На думку дизайнера, Алібасов не зможе знайти бажаючих придбати таку квартирую, якщо збереться її продавати.

"Швидше за все, якщо Барі Каримович зважиться продати квартиру, знайти покупця на ці квадратні метри в центрі Москви (а вартість аналогічної за площею квартири починаються від 70 мільйонів рублів) буде практично неможливо, а то й взагалі доведеться доплатити покупцеві", – стверджує дизайнер.

Він також обізвав квартиру Алібасова "кошмаром епілептика" через колірне оформлення, проте побажав продюсеру здоров'я.

Алібасов перед журналістами instagram / alibasov_nana

"Давайте пройдемося по цьому "кошмару епілептика"! Потрапляючи до вітальні, складно не на почати дихати частіше: чорно-біла підлога, що йде врозріз смугами від центрального дерева, ламелі переходять на стелю, яскраво-червона фактурна стіна, чорно-білий диван, обтягнутий еко-шкірою, і група з червоних лаунж-крісел. Ексцентрично? Однозначно! Швидше за все, Барі Каримович не спав ночами і цілеспрямовано вишукував саме такі предмети меблів", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня 2019 року продюсер отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві. Після цього через півмісяця з'явилася інформація, що і Лідія була госпіталізована після нападу бронхіальної астми.

Їхній шлюб багатьом припав не до душі. Після одужання на цьому грунті Алібасов накинувся на свою подругу в прямому ефірі, яка всіляко обзивала Лідію. Невдоволення також висловлюють з боку Шукшиної.

Нещодавно Ольга заявила, що не розуміє відносин її матері з Алібасовим. Вона виступила за розлучення літньої пари.

У серпні стало відомо, що Лідія була госпіталізована. А Алібасов звинуватив в погіршенні здоров'я її дочку.

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