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Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

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Знаменита голлівудська актриса, зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс в суботу, 15 червня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 55 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків зірки.

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: 24smi.org

Кортні Кокс народилася 15 червня 1964 року в місті Бірмінгем, штат Алабама, США. Батько майбутньої зірки телеекрану займався приватним бізнесом, а мати була простою домогосподаркою.

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: cougar-town.org

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: cougar-town.org

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: cougar-town.org

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У середній школі Кокс вела дуже активний спосіб життя і займалася спортом. До вступу в університет Вернона, на факультет архітектури і дизайну, Кортні навіть не думала про акторську кар'єру. Однак через рік навчання вона кинула університет і стала успішною моделлю. Після зйомок в рекламі її помітили і запросили в серіал "Мученики науки", який вийшов на екрани у 1985 році. Потім була роль другого плану в проекті "Сімейні узи" з 1987 по 1989 роки.

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: friends-online.co

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: cougar-town.org

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: cougar-town.org

По-справжньому зірковим для актриси став 1994 рік, коли вона знялася в комедії "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" з Джимом Керрі. У тому ж році Кортні прийняла воістину доленосне рішення, вона вирушила на прослуховування до серіалу "Друзі" і була затверджена на роль Рейчел Грін, і тільки перед самим запуском знімального процесу продюсери вирішили, що їй більше підійде роль Моніки Геллер. Протягом десяти років вона залишалася однією з провідних актрис проекту, і навіть стала разом з Дженіфер Еністон найбільш високооплачуваною актрисою на телебаченні.

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: cougar-town.org

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: friends-online.co

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: cougar-town.org

Знімаючись в "Друзях", Кокс встигла засвітитися в настільки епохальному проекті як "Крик", де і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Девідом Аркеттом. Потім Кортні знімалася в таких фільмах: "Казки на ніч" (2008 р), "Місто хижачок" (2009) і серіалі "Клініка" (2009).

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: maximonline.ru

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: friends-online.co

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс

Фото: maximonline.ru

Також зазначимо, що Кортні Кокс була одружена з Девідом Аркеттом з 1999 по 2012 рік, у пари є донькою.

Кортні Кокс — 55: найсексуальніші фото голлівудської актриси

Кортні Кокс і Девід Аркетт з донькою

Фото: peopletalk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита голлівудська актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, якій нещодавно виповнилося 50 років, знялася у відвертій фотосесії, де позувала оголеною.

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Особа
Кортні Кокс
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