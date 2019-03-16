"Корова з копитами": Лорак нарвалася на критику через зухвалий образ

Українська співачка Ані Лорак, яка працює і живе в Росії, в черговий раз нарвалася на критику через своє вбрання.
Артистка опублікувала фотографію з концерту в своєму Instagram-акаунті, викликавши подив контрастним образом.
"Кращі моменти життя не в майбутньому. Вони відбуваються прямо зараз! Не пропустіть їх", – написала вона, пояснивши, що йдеться про її "Шоу Дива".
Серед вічно захоплених підписників знайшлися ті, кого спантеличив недоладний костюм співачки на сцені. Вона вийшла в короткій блискучій сукні з глибоким декольте, босоніжках на високій платформі і хутряній накидці.
"А хутра до чого", "Корова з короткими копитами", "Хто цю ш**аву слухає, люди добрі", "Да уж ... Навіщо так контрастно", – розкритикували Лорак фоловери.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років в шлюбі.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвої.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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