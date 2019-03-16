"Корова з копитами": Лорак нарвалася на критику через зухвалий образ

Українська співачка Ані Лорак, яка працює і живе в Росії, в черговий раз нарвалася на критику через своє вбрання.

Артистка опублікувала фотографію з концерту в своєму Instagram-акаунті, викликавши подив контрастним образом.

"Кращі моменти життя не в майбутньому. Вони відбуваються прямо зараз! Не пропустіть їх", – написала вона, пояснивши, що йдеться про її "Шоу Дива".

Серед вічно захоплених підписників знайшлися ті, кого спантеличив недоладний костюм співачки на сцені. Вона вийшла в короткій блискучій сукні з глибоким декольте, босоніжках на високій платформі і хутряній накидці.

"А хутра до чого", "Корова з короткими копитами", "Хто цю ш**аву слухає, люди добрі", "Да уж ... Навіщо так контрастно", – розкритикували Лорак фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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