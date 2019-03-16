МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Корова з копитами": Лорак нарвалася на критику через зухвалий образ

2.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка працює і живе в Росії, в черговий раз нарвалася на критику через своє вбрання.

Артистка опублікувала фотографію з концерту в своєму Instagram-акаунті, викликавши подив контрастним образом.

"Кращі моменти життя не в майбутньому. Вони відбуваються прямо зараз! Не пропустіть їх", – написала вона, пояснивши, що йдеться про її "Шоу Дива".

Серед вічно захоплених підписників знайшлися ті, кого спантеличив недоладний костюм співачки на сцені. Вона вийшла в короткій блискучій сукні з глибоким декольте, босоніжках на високій платформі і хутряній накидці.

"А хутра до чого", "Корова з короткими копитами", "Хто цю ш**аву слухає, люди добрі", "Да уж ... Навіщо так контрастно", – розкритикували Лорак фоловери.

"Корова з копитами": Лорак нарвалася на критику через зухвалий образ
"Корова з копитами": Лорак нарвалася на критику через зухвалий образ
"Корова з копитами": Лорак нарвалася на критику через зухвалий образ
"Корова з копитами": Лорак нарвалася на критику через зухвалий образ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Ані Лорак
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки