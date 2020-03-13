Коронавірус у Тома Хенкса та епілепсія у Ліл Вейна: які зірки хворіють небезпечними хворобами

Відомий американський актор Том Хенкс повідомив, що він і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії.

Зізнання він зробив вранці у четвер, 12 березня. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які ще артисти хворіють серйозними і смертельно небезпечними захворюваннями.

Майкл Фокс

Акторові в 1991 році поставили діагноз – хвороба Паркінсона.

Майкл Фокс

Шер

Шер страждає жорсткою формою міалгічеського енцефаломієліту, більш відомого як синдром хронічної втоми.

Шер

Тоні Брекстон

Співачці ще в дитинстві діагностували вовчанку та синдром Шмідта. Ці захворювання часто мають смертельні наслідки.

Тоні Брекстон

Алек Болдуін

Актор страждає одним з найстрашніших захворювань – це хвороба Лайма, або кліщовий бореліоз.

Алек Болдуін

Морган Фріман

Акторові діагностували фіброміалгию. Чоловік страждає від сильних болів в м'язах і кістках.

Морган Фріман

Ліл Вейн

Знаменитий репер страждає від епілепсії. Одного разу у нього трапилося три напади поспіль, і він був госпіталізований.

Ліл Вейн

Холлі Беррі

Актрисі діагностували діабет в 23 роки.

Холлі Беррі

Анастейша

Співачка страждає від хвороби Крона, а також хворіла на рак.

Анастейша

Джулія Робертс

Актриса страждає від тромбоцитопенії - захворювання, при якому кров погано згортається і навіть маленький поріз може загрожувати сильною кровотечею.

Джулія Робертс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразився Головнокомандувач збройними силами Польщі Ярослав Міка.

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