Коронавірус у Тома Хенкса та епілепсія у Ліл Вейна: які зірки хворіють небезпечними хворобами

Відомий американський актор Том Хенкс повідомив, що він і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії.
Зізнання він зробив вранці у четвер, 12 березня. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які ще артисти хворіють серйозними і смертельно небезпечними захворюваннями.
Майкл Фокс
Акторові в 1991 році поставили діагноз – хвороба Паркінсона.
Майкл Фокс
Шер
Шер страждає жорсткою формою міалгічеського енцефаломієліту, більш відомого як синдром хронічної втоми.
Шер
Тоні Брекстон
Співачці ще в дитинстві діагностували вовчанку та синдром Шмідта. Ці захворювання часто мають смертельні наслідки.
Тоні Брекстон
Алек Болдуін
Актор страждає одним з найстрашніших захворювань – це хвороба Лайма, або кліщовий бореліоз.
Алек Болдуін
Морган Фріман
Акторові діагностували фіброміалгию. Чоловік страждає від сильних болів в м'язах і кістках.
Морган Фріман
Ліл Вейн
Знаменитий репер страждає від епілепсії. Одного разу у нього трапилося три напади поспіль, і він був госпіталізований.
Ліл Вейн
Холлі Беррі
Актрисі діагностували діабет в 23 роки.
Холлі Беррі
Анастейша
Співачка страждає від хвороби Крона, а також хворіла на рак.
Анастейша
Джулія Робертс
Актриса страждає від тромбоцитопенії - захворювання, при якому кров погано згортається і навіть маленький поріз може загрожувати сильною кровотечею.
Джулія Робертс
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразився Головнокомандувач збройними силами Польщі Ярослав Міка.
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