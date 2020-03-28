Коронавірус у Лещенка: стало відомо про стан артиста

Російського співака Льва Лещенко, у якого виявили коронавірус, перевели в звичайну палату.

Раніше співак знаходився в реанімації, пише Telegram-канал Mash.

"Артист як і раніше в Комунарці, але вже не в реанімації, там він перебував на кисневій підтримці. Зараз самопочуття Лещенка покращилося, він лежить в палаті на 7 поверсі клініки - разом з дружиною. Стан співака лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Раніше у нього був підтверджений коронавірус, повторний аналіз також показав позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак Лев Лещенко, у якого виявили коронавірус, міг заразити своїх колег по сцені цим захворюванням. Так, до госпіталізації артист відвідував світські заходи, а також знімався в телешоу.

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