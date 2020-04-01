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1 квітня • оновлено в 08:14
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Коронавірус у Лещенка: лікарів спантеличив стан артиста

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Концертний директор співака Льва Лещенка Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який знаходиться зараз у лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

Так, слова Гайделя цитує видання Starhit.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

МК

За словами директора, лікарі постійно беруть аналізи у 78-річного Лещенка, однак не можуть зрозуміти природу його пневмонії.

"У Льва Валер'яновича пневмонія, йому то краще, то гірше. Постійно беруть аналізи. На коронавірус перездавав вже кілька разів. Активно лікується. Але лікарі не можуть поки зрозуміти природу його пневмонії, звідки вона з'явилася. Можливо, давно протікала в слабкій формі, а зараз активізувалася", – говорить Гайдель.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

gazeta.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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