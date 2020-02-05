Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Коронавірус?" Єгор Крід налякав передплатників маскою

1.1т
Читати матеріал російською

На тлі епідемії коронавируса користувачі мережі злякалися публікації російського співака Єгора Кріда, який виклав фотографію в масці.

У своєму Instagram-акаунті артист поділився фотознімком в масці і заявив, що має намір здійснити прогулянку по Нижньому Новгороду, де у нього ввечері запланований виступ.

Передплатники, побачивши фото, зробили припущення про коронавірус.

"Коронавірус ??????; Єгор захворів короновірусом ?; Коронавірус ?; ITS CORONA TIME; KORONAVIRUS", - пишуть фоловери Кріда.

"Коронавірус?" Єгор Крід налякав передплатників маскою
"Коронавірус?" Єгор Крід налякав передплатників маскою
"Коронавірус?" Єгор Крід налякав передплатників маскою
"Коронавірус?" Єгор Крід налякав передплатників маскою
"Коронавірус?" Єгор Крід налякав передплатників маскою

Читайте також:

Схожість Єгора Кріда і учасниці "Топ-моделі по-українськи" підірвало її роман

"У когось пригоріло": в Росії образили Крида тизером до шоу "Холостяк"

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги