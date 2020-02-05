"Коронавірус?" Єгор Крід налякав передплатників маскою

На тлі епідемії коронавируса користувачі мережі злякалися публікації російського співака Єгора Кріда, який виклав фотографію в масці.
У своєму Instagram-акаунті артист поділився фотознімком в масці і заявив, що має намір здійснити прогулянку по Нижньому Новгороду, де у нього ввечері запланований виступ.
Передплатники, побачивши фото, зробили припущення про коронавірус.
"Коронавірус ??????; Єгор захворів короновірусом ?; Коронавірус ?; ITS CORONA TIME; KORONAVIRUS", - пишуть фоловери Кріда.
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