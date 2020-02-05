"Коронавірус?" Єгор Крід налякав передплатників маскою

На тлі епідемії коронавируса користувачі мережі злякалися публікації російського співака Єгора Кріда, який виклав фотографію в масці.

У своєму Instagram-акаунті артист поділився фотознімком в масці і заявив, що має намір здійснити прогулянку по Нижньому Новгороду, де у нього ввечері запланований виступ.

Передплатники, побачивши фото, зробили припущення про коронавірус.

"Коронавірус ??????; Єгор захворів короновірусом ?; Коронавірус ?; ITS CORONA TIME; KORONAVIRUS", - пишуть фоловери Кріда.

Читайте також:

Схожість Єгора Кріда і учасниці "Топ-моделі по-українськи" підірвало її роман

"У когось пригоріло": в Росії образили Крида тизером до шоу "Холостяк"

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!