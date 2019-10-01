"Корона з голови злетить!" "Міс Україна-2019" зацькували за російську мову

У мережі зацькували переможницю конкурсу краси "Міс Україна-2019", харків'янку Маргариту Паша, яка викликала скандал через російську мову.
У коментарях під постом користувачі висміяли дівчину, нагадавши їй, громадянкою якої країни вона є, і як слід поводитися на публіці, маючи такий титул.
"Не задирай голову, а то корона злетить. А спілкуватися повинна українською мовою, якщо Україну представляєш", "Україна – моноетнічна держава. Державна мова – українська. В своїх приватних розмовах розмовляйте якою завгодно, а оскільки Ви представляєте на міжнародній арені Україну, то й всюди спілкуватися повинні саме українською", – нагадали їй.
Маргарита Паша - мовний скандал
instagram / margoritapasha
Також її висміяли за виправдання, згідно з яким Маргарита прекрасно володіє українською, а з Катериною Осадчою відмовилася розмовляти державною мовою через втому.
"Фу, виправдалася! Не треба було", "Тобто, російською здоров'я дозволило, Маргарита, Вам самій не смішно від цієї відмовки? Ви гарна дівчина, перемогли, але не меліть нісенітницю про здоров'я, думаю, перемога тільки додає сил. Не робіть таких необачних заяв, знаючи, як тонко реагує суспільство", – написали переможниці конкурсу.
Шановні мої друзі, які не Менш шановні вороги, а такоже дорогі Хейтер та іже з ними! Давайте все ж включімо здоровий Глузд и перестанемо продукуваті фейки на рівному місці. Я хочу поставити залишкової Крапка в цьом штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови и мого Ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянка України и дуже люблю свою країну. Люблю ее багатонаціональність и полікультурність. Я Ніколи не ставила під сумнів ее державність, національну сімволіку и державну мову, а такоже всегда віріла у верховенство права и демократичних свобод ее громадян. Тому Офіційно заявляю, что всі ПОВІДОМЛЕННЯ про мою відмову спілкуватіся по-русски або російською (в різніх ЗМІ по-рiзному трактують!) Мовою є абсолютною брехнею. Це Чистої води наклеп и вігадка скривдження заздрісніків! Я в рівній мірі добре володію Обом мовами и в інтернеті ви можете найти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так и по-русски мовами. Для мене це НЕ має принципова значення и радікальної позіції на Цю тему у мене Ніколи НЕ Було. У випадка з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цею день я відмовілася его давати з ОДНІЄЇ єдиної ПРИЧИНИ - погане самопочуття и перевтома. З першого дня после фіналу конкурсу я Щодня Прокидайся про 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене Безперервна ефірі на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, Божевільна Кількість ЗАХОДІВ, де я зобов'язана буті присутности, потім трівалі Наради з комітетом конкурсу, Узгодження графіків на Наступний день и так до пізньої ночі. При цьом всьому НЕ Варто забуваті ще й про підготовку до СВІТОВОГО конкурсу, де я сама ... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляті нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з ріднімі и около людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана работе для моєї країни и ее народу! Тому щиро прошу зрозуміті, что я така ж людина, як и ві. У мене такоже є свои почуття и емоції. Зрештою, у мене є мій організм, Який Вже ледве вітрімує ті НАВАНТАЖЕННЯ, Які звали на него. Будьте толерантними, панове! І Перш чем вішаті на людей ярлики, подумайте про Наслідки. Завжди ваша М.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мовний скандал стався у рамках зйомок інтерв'ю для програми "Світське життя" з Катериною Осадчою. У відповідь хейтерам Паша заявила, що має право викладати свої думки мовою, якою хоче, а саме російською.
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