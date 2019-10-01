"Корона з голови злетить!" "Міс Україна-2019" зацькували за російську мову

У мережі зацькували переможницю конкурсу краси "Міс Україна-2019", харків'янку Маргариту Паша, яка викликала скандал через російську мову.

У коментарях під постом користувачі висміяли дівчину, нагадавши їй, громадянкою якої країни вона є, і як слід поводитися на публіці, маючи такий титул.

"Не задирай голову, а то корона злетить. А спілкуватися повинна українською мовою, якщо Україну представляєш", "Україна – моноетнічна держава. Державна мова – українська. В своїх приватних розмовах розмовляйте якою завгодно, а оскільки Ви представляєте на міжнародній арені Україну, то й всюди спілкуватися повинні саме українською", – нагадали їй.

Маргарита Паша - мовний скандал instagram / margoritapasha

Також її висміяли за виправдання, згідно з яким Маргарита прекрасно володіє українською, а з Катериною Осадчою відмовилася розмовляти державною мовою через втому.

"Фу, виправдалася! Не треба було", "Тобто, російською здоров'я дозволило, Маргарита, Вам самій не смішно від цієї відмовки? Ви гарна дівчина, перемогли, але не меліть нісенітницю про здоров'я, думаю, перемога тільки додає сил. Не робіть таких необачних заяв, знаючи, як тонко реагує суспільство", – написали переможниці конкурсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мовний скандал стався у рамках зйомок інтерв'ю для програми "Світське життя" з Катериною Осадчою. У відповідь хейтерам Паша заявила, що має право викладати свої думки мовою, якою хоче, а саме російською.

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