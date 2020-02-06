"Корона не виросла!" Подруга Олени Зеленської розговорилася про першу леді

Дружина Володимира Зеленського Олена після того, як стала першою леді України, взагалі не змінилася: так само спілкується з друзями і поводиться як зазвичай.

Про це розповіла її подруга, дружина гумориста Євгена Кошового Ксенія, передає "КП в Україні". "Корона точно не виросла. У цьому плані змін немає і не буде. Я знаю, яка вона людина – на 100% не зіркова. Так що не змінилася взагалі ніяк. Ну хіба що покращала", – підкреслила вона.

Ксенія Кошова і Олена Зеленська instagram.com/mrszelenska.daily

За словами Ксенії, у житті Олена дуже весела і товариська.

"Адже вона одружена з такою людиною! Без почуття гумору тут ніяк. Воно у неї здорове, з приколами. Коли ми зустрічалися з нею вже після походу в політику, вона поводилася точно так само. Сенс надягати якусь маску з людьми, яких ти знаєш багато років?" – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вранці 6 лютого розмістив зворушливе звернення до своєї дружини Олени в день її народження (їй виповнилося 42 роки).

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