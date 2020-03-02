Головна Новини
2 березня • оновлено в 08:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Корольова змінилася до невпізнання. Фото

6.9т
Читати матеріал російською

Російська співачка українського походження Наташа Корольова показала нове фото, на якому шанувальники насилу її впізнали.

Так, знімок артистка опублікувала на сторінці в Instagram.

Наташа Корольова

Наташа Корольова

goodhouse.ru

Новини
Синові скандальної Корольової – 18: як він виглядає зараз

На фотографії Корольова позує зблизька, демонструючи зміни в зовнішності.

Примітно, що підписники, побачивши кадр, не впізнали знаменитість. Так, хтось із фанатів припустив, що співачка зробила ряд пластичних операцій, а хтось переконаний, що Корольова просто перестаралася з фотошопом.

"Не схожа на себе", "А хто на фото? Явно не Корольова", "А де Корольова?", "Пластика, 100%. Скоро всі наші артистки з однаковими обличчями будуть", "Хто на фото? Зафотошопили до невпізнання!", "Перебір з фотошопом",обурювалися шанувальники.

"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники
"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники
"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники
"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники
"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники
"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники
"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники
"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники
"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко показав повністю оголене фото. Так, він сфотографував своє відображення в дзеркалі, прикрившись статуеткою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Міхно
Особа
Наташа Корольова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
10
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги