"Що з собою зробила?" Корольову перестали впізнавати шанувальники

Російська співачка українського походження Наташа Корольова показала нове фото, на якому шанувальники насилу її впізнали.

Так, знімок артистка опублікувала на сторінці в Instagram.

Наташа Корольова goodhouse.ru

На фотографії Корольова позує зблизька, демонструючи зміни в зовнішності.

Примітно, що підписники, побачивши кадр, не впізнали знаменитість. Так, хтось із фанатів припустив, що співачка зробила ряд пластичних операцій, а хтось переконаний, що Корольова просто перестаралася з фотошопом.

"Не схожа на себе", "А хто на фото? Явно не Корольова", "А де Корольова?", "Пластика, 100%. Скоро всі наші артистки з однаковими обличчями будуть", "Хто на фото? Зафотошопили до невпізнання!", "Перебір з фотошопом", – обурювалися шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко показав повністю оголене фото. Так, він сфотографував своє відображення в дзеркалі, прикрившись статуеткою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал