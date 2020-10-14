Корольова зізналася, що коханка Тарзана планувала стати сурогатною матір'ю для пари
Російська співачка Наташа Корольова зізналася, що коханка її чоловіка Тарзана, акторка Анастасія Шульженко, планувала стати сурогатною матір'ю для пари.
В інтерв'ю для журналу "Караван історій" зірка заявила, що сама Шульженко запропонувала Тарзану виносити дитину для сімейної пари.
"Якийсь час назад вона підійшла до Сергія після виступу в "Тарзан-шоу" з пропозицією послуг як сурогатна мати. Мовляв, готова виносити дитину подружжю. У його телефоні вона так і записана "Настя сурогат", – прокоментувала співачка.
Також артистка розповіла, що довго думали над пропозицією Шульженко і вирішили з нею списатися.
"Ця тема у нас не раз піднімалася, ми її активно вивчали і одного разу згадали про пропозицію. Сергій з нею списався, вона довго динамила із зустріччю, водночас у повідомленнях стала фліртувати і взагалі клеїтися", – згадала зірка.
Корольова зізналася, що вони домовилися про зустріч з Шульженко в квартирі сімейної пари. На зустріч акторка приїхала з подругою.
Крім того, співачка зазначила, що вважає секс на стороні з чоловіком не зрадою, а "підставою". Вона припустила, що йому щось підсипали в чай.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська акторка Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки із Сергієм Глушко (Тарзан). Також вона зазначила, що після визнання їй почала погрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "Насправді" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині і пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".