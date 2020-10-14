Корольова зізналася, що коханка Тарзана планувала стати сурогатною матір'ю для пари

Російська співачка Наташа Корольова зізналася, що коханка її чоловіка Тарзана, акторка Анастасія Шульженко, планувала стати сурогатною матір'ю для пари.

В інтерв'ю для журналу "Караван історій" зірка заявила, що сама Шульженко запропонувала Тарзану виносити дитину для сімейної пари.

"Якийсь час назад вона підійшла до Сергія після виступу в "Тарзан-шоу" з пропозицією послуг як сурогатна мати. Мовляв, готова виносити дитину подружжю. У його телефоні вона так і записана "Настя сурогат", – прокоментувала співачка.

Шульженко запропонувала Тарзану виносити дитину для сімейної пари.

Також артистка розповіла, що довго думали над пропозицією Шульженко і вирішили з нею списатися.

"Ця тема у нас не раз піднімалася, ми її активно вивчали і одного разу згадали про пропозицію. Сергій з нею списався, вона довго динамила із зустріччю, водночас у повідомленнях стала фліртувати і взагалі клеїтися", – згадала зірка.

Корольова зізналася, що вони домовилися про зустріч з Шульженко в квартирі сімейної пари. На зустріч акторка приїхала з подругою.

Крім того, співачка зазначила, що вважає секс на стороні з чоловіком не зрадою, а "підставою". Вона припустила, що йому щось підсипали в чай.

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