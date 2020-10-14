Корольова зізналася, що коханка Тарзана планувала стати сурогатною матір'ю для пари
Чоловік Наташі Корольової Тарзан (Сергій Глушко) публічно зізнався в зраді
Його коханкою стала акторка Анастасія Шульженко, вони зустрічалися більше 1,5 року
Співачка розповіла, що Шульженко планувала стати сурогатною матір'ю для пари.
Російська співачка Наташа Корольова зізналася, що коханка її чоловіка Тарзана, акторка Анастасія Шульженко, планувала стати сурогатною матір'ю для пари.
В інтерв'ю для журналу "Караван історій" зірка заявила, що сама Шульженко запропонувала Тарзану виносити дитину для сімейної пари.
"Якийсь час назад вона підійшла до Сергія після виступу в "Тарзан-шоу" з пропозицією послуг як сурогатна мати. Мовляв, готова виносити дитину подружжю. У його телефоні вона так і записана "Настя сурогат", – прокоментувала співачка.
Також артистка розповіла, що довго думали над пропозицією Шульженко і вирішили з нею списатися.
"Ця тема у нас не раз піднімалася, ми її активно вивчали і одного разу згадали про пропозицію. Сергій з нею списався, вона довго динамила із зустріччю, водночас у повідомленнях стала фліртувати і взагалі клеїтися", – згадала зірка.
Корольова зізналася, що вони домовилися про зустріч з Шульженко в квартирі сімейної пари. На зустріч акторка приїхала з подругою.
Крім того, співачка зазначила, що вважає секс на стороні з чоловіком не зрадою, а "підставою". Вона припустила, що йому щось підсипали в чай.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська акторка Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки із Сергієм Глушко (Тарзан). Також вона зазначила, що після визнання їй почала погрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "Насправді" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині і пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".