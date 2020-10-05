Корольова зі сльозами на очах згадала, як Тарзан врятував їй життя. Відео

Юля Ухіна Люди 21:55, 5.10.2020 Оновлено: 22:13, 5.10.2020

Російська співачка українського походження Наташа Корольова розповіла, як на початку відносин із Сергієм Глушком (Тарзаном) мало не загинула на Волзі.

За словами артистки, вона випала з катера і мало не потонула. Корольова зі сльозами на очах зізналася, що тоді Тарзан витягав її з води та відкачував. Цей випадок назавжди змінив її ставлення до чоловіка. Про це співачка розповіла в інтерв'ю для програми "Осторожно, Собчак!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Наташа Корольова
скриншот із відео

"Я мало не загинула, мене на Волзі викинув катер. І після цієї аварії я зрозуміла, що Сергій – це та людина, яка буде зі мною до кінця життя. Він мене рятував, три доби був у реанімації, міняв мені судна, мив мене... Я була на межі життя та смерті, у мене були дуже сильні удари. Мене викинуло просто з човна, і я тонула, мене він витягав із дна, відкачував. Це був переломний момент у наших відносинах", – поділилася Корольова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.

  • Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.

  • Сам Сергій Глушко зізнався у зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" та "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".

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