Корольова зі сльозами на очах згадала, як Тарзан врятував їй життя. Відео

Російська співачка українського походження Наташа Корольова розповіла, як на початку відносин із Сергієм Глушком (Тарзаном) мало не загинула на Волзі.

За словами артистки, вона випала з катера і мало не потонула. Корольова зі сльозами на очах зізналася, що тоді Тарзан витягав її з води та відкачував. Цей випадок назавжди змінив її ставлення до чоловіка. Про це співачка розповіла в інтерв'ю для програми "Осторожно, Собчак!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Наташа Корольова скриншот із відео

"Я мало не загинула, мене на Волзі викинув катер. І після цієї аварії я зрозуміла, що Сергій – це та людина, яка буде зі мною до кінця життя. Він мене рятував, три доби був у реанімації, міняв мені судна, мив мене... Я була на межі життя та смерті, у мене були дуже сильні удари. Мене викинуло просто з човна, і я тонула, мене він витягав із дна, відкачував. Це був переломний момент у наших відносинах", – поділилася Корольова.

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