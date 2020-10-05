Корольова зі сльозами на очах згадала, як Тарзан врятував їй життя. Відео
Російська співачка українського походження Наташа Корольова розповіла, як на початку відносин із Сергієм Глушком (Тарзаном) мало не загинула на Волзі.
За словами артистки, вона випала з катера і мало не потонула. Корольова зі сльозами на очах зізналася, що тоді Тарзан витягав її з води та відкачував. Цей випадок назавжди змінив її ставлення до чоловіка. Про це співачка розповіла в інтерв'ю для програми "Осторожно, Собчак!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Я мало не загинула, мене на Волзі викинув катер. І після цієї аварії я зрозуміла, що Сергій – це та людина, яка буде зі мною до кінця життя. Він мене рятував, три доби був у реанімації, міняв мені судна, мив мене... Я була на межі життя та смерті, у мене були дуже сильні удари. Мене викинуло просто з човна, і я тонула, мене він витягав із дна, відкачував. Це був переломний момент у наших відносинах", – поділилася Корольова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався у зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" та "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".