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18 березня • оновлено в 15:51
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Корольова в наморднику-масці від коронваірусу розлютила мережу

5.5т
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Російська співачка українського походження Наташа Корольова розлютила користувачів мережі новим відео. На ньому вона позувала в масці, прикрашеній стразами. Багато шанувальників зазначили, що її дивний аксесуар схожий на собачий намордник.

Ролик Корольова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"У мого собаки схожий намордник!" Корольова розлютила мережу маскою від коронавірусу

"У мого собаки схожий намордник", "Не круто, а нерозумно", "Так її треба викидати після двох годин", "Користуючись нагодою, народ природно зайнявся маразмом", "Абсолютно не смішно! Може і труни в стразах замовиш", - пишуть в мережі.

"У мого собаки схожий намордник!" Корольова розлютила мережу маскою від коронавірусу
"У мого собаки схожий намордник!" Корольова розлютила мережу маскою від коронавірусу
"У мого собаки схожий намордник!" Корольова розлютила мережу маскою від коронавірусу
"У мого собаки схожий намордник!" Корольова розлютила мережу маскою від коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд в країну, Сергій Глушко показав повністю оголене фото. Так, він сфотографував своє відображення в дзеркалі, прикрившись статуеткою.

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Автор
Марія Дідик
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