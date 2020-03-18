Корольова в наморднику-масці від коронваірусу розлютила мережу

Російська співачка українського походження Наташа Корольова розлютила користувачів мережі новим відео. На ньому вона позувала в масці, прикрашеній стразами. Багато шанувальників зазначили, що її дивний аксесуар схожий на собачий намордник.

Ролик Корольова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"У мого собаки схожий намордник", "Не круто, а нерозумно", "Так її треба викидати після двох годин", "Користуючись нагодою, народ природно зайнявся маразмом", "Абсолютно не смішно! Може і труни в стразах замовиш", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд в країну, Сергій Глушко показав повністю оголене фото. Так, він сфотографував своє відображення в дзеркалі, прикрившись статуеткою.

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