Корольова прокоментувала висловлювання Тарзана про безгрошів'я

Марія Дідик люди 17:29, 31.05.2020 Оновлено: 17:36, 31.05.2020

Російська співачка українського походження Наташа Корольова прокоментувала скандал, що розгорівся після висловлювання її чоловіка Тарзана про складне фінансове становище артистів.

Вона зазначила, що ці слова були сильно перебільшені і їх не варто сприймати серйозно, пише видання News.ru.

"Жартують, що нам нема чого їсти і Сергій віддає мене назад Ігорю Ніколаєву. Думають, що він мене не тягне, дорога я дуже. Ось так от буває в житті", – розповіла Корольова.

Зазначається, що після скарг Тарзана представник однієї відомої компанії таксі запропонував зірковій сім'ї попрацювати у них водієм.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тарзан звернувся до недоброзичливців. Він назвав їх убогими, а також заявив, що "посміхається їм у відповідь".

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