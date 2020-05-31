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31 травня • оновлено в 17:53
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Корольова прокоментувала висловлювання Тарзана про безгрошів'я

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Російська співачка українського походження Наташа Корольова прокоментувала скандал, що розгорівся після висловлювання її чоловіка Тарзана про складне фінансове становище артистів.

Вона зазначила, що ці слова були сильно перебільшені і їх не варто сприймати серйозно, пише видання News.ru.

"Віддає мене Ніколаєву": Корольова прокоментувала висловлювання Тарзана про безгрошів'я
"Жартують, що нам нема чого їсти і Сергій віддає мене назад Ігорю Ніколаєву. Думають, що він мене не тягне, дорога я дуже. Ось так от буває в житті", – розповіла Корольова.

Зазначається, що після скарг Тарзана представник однієї відомої компанії таксі запропонував зірковій сім'ї попрацювати у них водієм.

"Віддає мене Ніколаєву": Корольова прокоментувала висловлювання Тарзана про безгрошів'я

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тарзан звернувся до недоброзичливців. Він назвав їх убогими, а також заявив, що "посміхається їм у відповідь".

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Автор
Марія Дідик
Особи
Наташа Корольова Сергій Глушко (Тарзан)
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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