"Віддає мене Ніколаєву": Корольова прокоментувала висловлювання Тарзана про безгрошів'я

Російська співачка українського походження Наташа Корольова прокоментувала скандал, що розгорівся після висловлювання її чоловіка Тарзана про складне фінансове становище артистів.

Вона зазначила, що ці слова були сильно перебільшені і їх не варто сприймати серйозно, пише видання News.ru.

"Жартують, що нам нема чого їсти і Сергій віддає мене назад Ігорю Ніколаєву. Думають, що він мене не тягне, дорога я дуже. Ось так от буває в житті", – розповіла Корольова.

Зазначається, що після скарг Тарзана представник однієї відомої компанії таксі запропонував зірковій сім'ї попрацювати у них водієм.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тарзан звернувся до недоброзичливців. Він назвав їх убогими, а також заявив, що "посміхається їм у відповідь".

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