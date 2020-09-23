Корольова про зради Тарзана: кожна сім'я проходить через кризу
Російська артистка українського походження Наташа Корольова вперше відреагувала на скандал зі зрадою чоловіка Сергія Глушка (Тарзана).
Так, 47-річна артистка опублікувала пост на особистій сторінці в Instagram, в якому заявила, що кожна сім'я проходить через кризу. Однак, як зазначила Корольова, тільки від пари залежить, що це означатиме для них – руйнування чи новий шанс.
"Кожна сім'я проходить через кризу, з якої одні сім'ї виходять перетвореними, з новими правилами й оновленою структурою сімейних ролей, а інші втрачають те небагато, чим володіли! В японській мові слово "криза" складається з двох ієрогліфів – один перекладається як "руйнування", а другий – як "шанс"! Руйнування дає нам новий шанс", – заявила Корольова.
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на публікацію Корольової. Багато з них висловили артистці слова підтримки. Однак інші засудили її, заявивши, що Тарзан просто зганьбив їхній багаторічний шлюб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання дружина артиста почала їй погрожувати та звинувачувати її в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині та пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".