Корольова про зради Тарзана: кожна сім'я проходить через кризу

Юля Ухіна Люди 16:56, 23.09.2020 Оновлено: 17:28, 23.09.2020

Російська артистка українського походження Наташа Корольова вперше відреагувала на скандал зі зрадою чоловіка Сергія Глушка (Тарзана).

Так, 47-річна артистка опублікувала пост на особистій сторінці в Instagram, в якому заявила, що кожна сім'я проходить через кризу. Однак, як зазначила Корольова, тільки від пари залежить, що це означатиме для них – руйнування чи новий шанс.

"Кожна сім'я проходить через кризу, з якої одні сім'ї виходять перетвореними, з новими правилами й оновленою структурою сімейних ролей, а інші втрачають те небагато, чим володіли! В японській мові слово "криза" складається з двох ієрогліфів – один перекладається як "руйнування", а другий – як "шанс"! Руйнування дає нам новий шанс", – заявила Корольова.

Наташа Корольова і Сергій Глушко (Instagram Наташі Корольової)

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на публікацію Корольової. Багато з них висловили артистці слова підтримки. Однак інші засудили її, заявивши, що Тарзан просто зганьбив їхній багаторічний шлюб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання дружина артиста почала їй погрожувати та звинувачувати її в крадіжці.

  • Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.

  • Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині та пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".

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