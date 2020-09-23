Корольова про зради Тарзана: кожна сім'я проходить через кризу

Російська артистка українського походження Наташа Корольова вперше відреагувала на скандал зі зрадою чоловіка Сергія Глушка (Тарзана).

Так, 47-річна артистка опублікувала пост на особистій сторінці в Instagram, в якому заявила, що кожна сім'я проходить через кризу. Однак, як зазначила Корольова, тільки від пари залежить, що це означатиме для них – руйнування чи новий шанс.

"Кожна сім'я проходить через кризу, з якої одні сім'ї виходять перетвореними, з новими правилами й оновленою структурою сімейних ролей, а інші втрачають те небагато, чим володіли! В японській мові слово "криза" складається з двох ієрогліфів – один перекладається як "руйнування", а другий – як "шанс"! Руйнування дає нам новий шанс", – заявила Корольова.

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на публікацію Корольової. Багато з них висловили артистці слова підтримки. Однак інші засудили її, заявивши, що Тарзан просто зганьбив їхній багаторічний шлюб.

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