Корольова про заборону на в'їзд в Україну: мені пришили історію з Кримом, потрібен був прецедент

Російська співачка українського походження Наташа Корольова заявила, що їй заборонили в'їзд на територію України через нібито "пришиту" до неї справу про Крим.

Такими подробицями 47-річна артистка поділилася в інтерв'ю для програми "Осторожно, Собчак!". За словами Корольової, вона не відвідувала півостровів після його анексії та ніяк не висловлювалася про це. Співачка зазначила, що вважає справу проти неї сфабрикованою (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Чому мені заборонили в'їзд в Україну? Мені пришивали історію з Кримом. Пришивати, тому що цієї історії у мене не було. Я не порушувала кордону, як СБУ каже. Приєднали до заборонених списків через мої висловлювання, але у мене і висловлювань не було. Ось просто так заборонили. Я, мабуть, унікальний персонаж... У мене був оголошений концерт в залі Україна. Він був весь проданий, ми готували другий концерт. І, мабуть, надійшла рознарядка зверху, що треба мочити директора України та директора Жовтневого за те, що вони привозять російських зірок. І перша російська артистка – Наташа Корольова. Я хоч і киянка, але установка то отримана. Їм потрібен був прецедент. І я виявилася тією артисткою, у якій проданий зал, оголошений другий концерт... Почали копати, що пришити. Знайшли фотографію з Путіним, знайшли те, що я в партії "Єдина Росія" та Крим. Це була червона ганчірка тоді. І роздули величезну кампанію. Мені було неймовірно прикро", – заявила вона.

Наташа Корольова прокоментувала заборону в'їзду на територію України скріншот з відео

Корольова також додала, що в кінці 2013 року – під час Майдану – вона нібито "підтримувала студентів та протестувальників".

"Коли стався перший Майдан, коли вийшли студенти, всі мої родичі та друзі смажили котлети й варили борщі. Носили на Майдан. Я пускала їх у свою квартиру, вона там поруч. Коли пішла глобальна колотнеча, я говорила, що буде все погано... Погано для всіх. Моя бабуся казала: "Наташа, можна з родичами посваритися, але з сусідами не можна. Нехай краще поганий мир, але з сусідами треба вміти знаходити спільну мову", – підсумувала співачка.

Наташа Корольова і Ксенія Собчак скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2019 співачка українського походження Наташа Корольова звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити їй в'їзд в країну.