Корольова назвала головні 'косяки' чоловіка-зрадника Тарзана

Російська співачка українського походження Наташа Корольова заявила, що вважає секс на стороні чоловіка Сергія Глушка (Тарзана) не зрадою, а "підставою". А також розповіла про помилки, які привели його до цього.

Подробицями 47-річна артистка поділилася в інтерв'ю для програми "Осторожно, Собчак!". За словами Корольової, перша помилка Тарзана полягала в тому, що він зустрічався з двома дівчатами у їхній квартирі, а не зняв номер у готелі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вважаю, що чоловік мені не зрадив. Цей його викид, який він там видав, через те, що він дуже імпульсивний. Він така – доросла дитина. Його емоційна складова дуже яскраво виражена... Я не вважаю, що це зрада – це підстава. Це різні речі... Його найжирніший косяк був у тому, що він домовився про зустріч у квартирі, хоча ми там не живемо – це у нас перевалочна база. І друге, коли він відкрив двері, і там стояли дві Венери, одна з яких точно на Венеру не тягнула. Ось тут треба було дівчаток відправляти", – заявила Корольова.

Співачка також зазначила, що її чоловік просто "втратив нюх". А також додала, що вірить у те, що зрада Тарзана – одноразова.

"Тобто, тут він як би нюх втратив. За 20 років не втрачав, а тут втратив. Він такий, прийшли дівчата, не може відмовити, запрошує, щоб чаю хоч попити... Ось це по суті були дві його основні помилки. Все інше – робилося за планом строго наміченим. Ким? Не знаю... Але я йому вірю, що це був один раз. Адже за 20 років дізналася всі його пристрасті, бажання і т.д", – підсумувала Корольова.

Як повідомляв OBOZREVATEL: