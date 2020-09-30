Корольова: чоловікам легше – наліво сходив, і ніби виправив ситуацію

Російська співачка українського походження Наташа Корольова перервала мовчання і дала перше інтерв'ю після зради чоловіка Сергія Глушка.

Зокрема, 47-річна артистка розповіла про кризу середнього віку у жінок та зізналася, що не вперше стикається з проблемами в шлюбі. Про це Корольова повідомила в інтерв'ю для YouTube-шоу "Почти серьезно" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Дівчата мають не забувати про те, що саме в цей період кризовий відбуваються всі найнеблагополучніші речі в родині. І чоловіки йдуть до молодих саме в цей період, тому що не завжди твій супутник розділяє з тобою ці відчуття. Тому що буває, що це в тебе стан кризи, а чоловік-то на підйомі, у нього, навпаки, тестостерон зашкалює, йому хочеться вогню. Або буває по-іншому. Чоловік усе вже, він лежить на дивані, у нього пиво, футбол, і йому вже нічого не хочеться. А вона в'яне поруч із ним, вона від нього нічого не отримує. Розумієте, це чоловікам легше – наліво сходив, і ніби виправив ситуацію. А жінки ні, вони все ж таки сімейні, особливо ті, хто давно живе разом, у кого є спільні діти. Для них це складніше набагато", – поділилася Корольова.

Наташа Корольова. Скриншот із відео

Артистка також додала, що такої миті жінка "має взяти себе в руки й повністю переглянути своє життя".

"Ось цієї миті ви просто маєте зібратися. Викинути старий гардероб, купити щось нове. Тобто змусити себе. Це дуже важливо!" – підсумувала Корольова.

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