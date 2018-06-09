Королеву Британії прооперували: що сталося

Королева Великобританії Єлизавета II перенесла операцію з видалення катаракти.

Про це пише The Telegraph з посиланням на Букінгемський палац.

Процедура пройшла у травні. Королева була пацієнтом приватної клініки короля Едуарда VII у Лондоні.

"Я можу підтвердити, що королева успішно пройшла коротку планову процедуру лікування катаракти в минулому місяці", - заявив представник Букінгемського палацу.

Останнім Єлизавету II бачили тільки в сонцезахисних окулярах на публічних заходах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спільна фотографія принца Гаррі і Меган Маркл зникла з кімнати для аудієнції королеви Єлизавети всього через тиждень після того, як вона у неї з'явилася.